肥仔@ERROR《季前賽》裸聊劇照被Ig刪除︰我太誘惑 (14:26)

肥仔表示有沒看《季前賽》的朋友以為他陷入裸聊風波。（梁業Ig圖片）

肥仔在《季前賽》的劇照，被Ig指違反了平台有關成人性誘惑的守則。（梁業Ig圖片）

肥仔在社交平台分享他在《季前賽》中的裸聊劇照，結果被Ig刪除。（梁業Ig圖片 / ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ERROR隊長梁業（肥仔）在ViuTV劇集《季前賽》中飾演高家孝（姜濤飾）的好友豬潤，演出獲導演袁劍偉及不少觀眾大讚。豬潤在上周自爆跌入裸聊陷阱，因騙徒（何啟華飾）手上有其多張半裸艷照，只好就範買點數卡給對方，劇情令觀眾爆笑。肥仔在劇中的這幾張艷照被網民放上討論區，有朋友看見後，一度以為這是現實中流出的裸聊相片。

肥仔昨晚在Instagram（Ig）分享他在劇中3張被打格仔的艷照，留言︰「我有朋友睇見呢幾張相，因為冇睇《季前賽》，真係以為我有裸照被流出，好擔心我，問我有咩需要幫手。邊個我唔講啦，Btw好多謝你。Sorry like數唔夠唔會有原圖。」

不過，肥仔這3張《季前賽》劇照連同帖子很快被Ig以「違反了我們有關成人性誘惑的守則」為由刪走。肥仔公開Ig傳給他的訊息，並說︰「佢Del左我個post，事實證明我太誘惑。為咗減低呢個成人色情誘惑成分，我唯有咁post。多謝Ig保護我哋未來嘅小朋友。」他又在限時動態出Post問︰「講，係咪有人Report我個post？有咩方法可以拎番個post？」

好友呂爵安、張繼聰、陳安立、衛詩雅等紛紛留下笑到喊的表情符號，練美娟更留言︰「Sorry係我檢舉你。」

（即時娛樂）