容祖兒雲頂開騷被歌迷感動眼濕濕︰我真係好需要舞台 (16:10)

容祖兒重啟因疫情而延期兩年的世界巡迴演唱會，前晚在首站馬來西亞雲頂開騷。面對台下熱情歌迷，祖兒被感動至眼濕濕。她說︰「終於來到馬來西亞，好開心，呢一日期待咗好耐！有冇本來2020年3月21日場次的觀眾，等到今日？我心情真係非常興奮，等咗兩年有多。呢兩年大家有咩變化，肥咗？有咗？哈哈﹗我冇乜點變係咪？ 我彈琴，彈來彈去嗰隻歌， 哈哈。我堅守住，一定要彈番畀大家聽。」

祖兒直言她一個月前開始為巡唱排舞、運動修身、彈琴練歌，所有回憶返晒嚟。她說︰「疫情這些日子，每當夜闌人靜、孤單寂寞時，我都係靠過去嘅回憶同自己講『我要努力，堅持！幾年後一樣可以有一個好騷畀大家睇 』。呢個願望，今日終於實現。呢一次世界最遙遠嘅距離，令我好珍惜今次重逢，等我望清楚大家面容。你哋都辛苦啦，呢段漫長日子，每個人都咬實牙關，渡過各人生活嘅難關。」

觀眾反應太熱烈，祖兒安歌時唱多了3首歌才完場。她說︰「舞台真係一個讓我極速叉電嘅地方，上台後整個人充滿力量。我有時會覺得自己落台後就一無是處，我真係好需要舞台，掌聲同大家鼓勵。第一場觀眾已經令我充滿力量，歡呼聲燈海感覺返晒來，仲即刻有力量開始同演唱會總監研究新騷啦。」

祖兒今次的馬來西亞行程，容媽媽也有同行。兩母女久未一齊旅行，抵達吉隆坡後即四出觀光、品嘗美食。祖兒笑言︰「諗住咁耐冇去，都未必有人認得我，點知最後結果係冇人唔認得我。哈，我係咪好傻？」

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（即時娛樂）