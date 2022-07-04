Lokman與隊友避談紅館意外 AK怕被問候勾不快回憶︰MIRROR留下一世傷疤 (16:42)

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）、楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton），今日聯同駱振偉、林愷鈴、蘇麗珊、梁祖堯等出席ViuTV新劇《繩角》記者會。Lokman與Alton自MIRROR紅館演唱會事故後首次見人，Lokman坦言意外後曾感困惑，但他會諗多啲諗遠啲，不讓自己轉入牛角尖。他說︰「經過幾個月時間疏理，心情已經平復很多，是時候重新出發，回復正常。」Alton正在適應復工生活︰「見到大家，心情好好多。我很想關心件事，但這不是簡單的事，我怕會製造麻煩，關心只會點到即止。」

身為隊長的Lokman稱和隊友見面時會傾無聊話題︰「關心大家心理為主，送個擁抱、拍拍背就夠，等大家舒服一點。」AK認同：「很怕問候會勾起不開心回憶。」Lokman和AK指事件令MIRROR留下傷疤，一世也無法返回原狀，唯有一齊學習與傷痛共存。Alton說：「互相支持，保持好的信念，以身作則，返回正常生活。」

日前認情緒受困的AK表示胃口未見好轉，雖然公司有安排醫生，張敬軒也有提供心理輔導服務，但他不想看醫生。他說︰「看醫生感覺似有病，我找其他隊員陪伴就夠。」Lokman笑AK拍戲至周身傷，身體比心靈更需要接受治療。

4子表示劇集海報是他們的半裸照，希望觀眾支持《繩角》，收視能承接《季前賽》。AK笑言︰「若收視理想，我和Tiger願意除衫騷肌回饋觀眾。」

（即時娛樂）