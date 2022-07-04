《903 AllStar 籃球賽》周五開波 門票炒至20000元一張 (18:24)

商台的《903 AllStar 籃球賽》將於本周五（11日）假亞洲國際博覽館舉行，903 DJ隊與歌星勇士隊屆時會在籃球場上激戰較勁。由於參與活動的歌手單位有人氣男團MIRROR及ERROR，再加上其他偶像如古巨基、吳林峰、方力申、張繼聰、林奕匡、陳建安、梁釗峰、陳毅燊（ANSONBEAN）、Dear Jane等，令入場門票非常渴市，有最近球場的地下位置座位門票被炒至20700元一張。

為迎戰歌星勇士隊，日前森美、阮子健、梁子、毫子、強、金、蕉、傳等一班903 DJ，聯同超級外援張繼聰、方力申組隊秘密練兵。張繼聰、方力申今年倒戈加盟903 DJ隊做外援，他們早在10年前已參與《903 AllStar 籃球賽》，當時與DJ們敵對。張繼聰說：「如果今年再打番歌星隊，無得玩㗎啦，我唔想再見到森美喺更衣室到喊！」方力申則說：「為了今次幫DJ隊，我連游水都放低，比賽前日日都私下Book場練波。今次有香教練幫我們認真鍛練及排陣，我們士氣好高，好有信心贏！阮子健同我講，10幾年前我喺歌星隊專注防守，令佢成場只入到兩分，今次我們齊齊喺一隊，仲會輸？」

903 DJ隊今年特別請來前香港籃球隊成員、曾任前甲一籃球隊教練的香振強任903 DJ隊教練，為他們排兵佈陣望能爭取勝利。香教練對903 DJ隊充滿信心，相信隊伍戰鬥力「爆燈」，屆時必定與歌星隊上演一場精彩的籃球決戰。另外，一眾DJ為今屆《903 AllStar籃球賽》創作及主唱主題曲《Ball!My Name!》，主題曲MV已於上周末推出。

（即時娛樂）