超能使者｜陳展鵬抱明仔喪跑扭傷腰 劉穎鏇拍打戲唔怕周身傷 (18:55)

無綫台慶劇《超能使者》上星期講到吃下毒粥的明仔（潘墨凌飾）獲Q姨（唐詩詠飾）救回一命，被黑白兩道搜刮的高佬（楊證樺飾）父子暫借宿Q姨屋企避風頭。高佬父子將在今晚（7日）播出的新一集中被黑幫追斬，被擄走的明仔慘成肉參。高佬之後驚現堂口大會，爭做下一任坐館的黑幫大家姐韋瑞琦（王君馨飾）和黑幫頭目賀慶隆（歐瑞偉飾）則因為高佬的一番說話鬥爭愈演愈烈。

今晚的重頭戲落在一班超能使者身上，他們以身犯險深入藏參陣營勇救明仔，除了連場激烈打鬥，還有追逐及槍戰戲，畫面刺激震撼。阿鏈（陳展鵬飾）一直予人感覺貪生怕死，殊不知潛藏的正義基因竟在危急關頭爆發，孖住Open姐（劉穎鏇飾）上陣齊心殺敵，Open姐跟歹徒肉搏一幕更先後連環施展飛踢、拳打等招數。不過，阿鏈殺敵時因超能力忽然失靈而身陷險境，更被槍指住額頭。

劉穎鏇拍動作戲很快上手，被監製文偉鴻讚有天分。劉穎鏇受訪時分享了如何在拍攝現場對付自己的弱項「High Kick」︰「不用埋位就落力拉筋，好讓正式拍攝時能踢得更高更直。」她的努力沒有白費，拍攝時只NG了5次便收貨。提到拍攝期間要不停補妝遮手腳瘀痕，劉穎鏇說︰「記得第二日我成身好痛，因為突然用咗啲平時完全冇練過嘅肌肉。雖然拍打戲係辛苦，但見到成果好有滿足感，亦拍得非常開心，唔少朋友都話估唔到我做到癲喪嘅一面，我覺得好有成功感。」

監製文偉鴻表示陳展鵬要自主Fast Forward拍戲已很不容易，他要抱住明仔及以加快至少2、3倍的速度來回跑7、8次，非常考體力，展鵬拍攝時更扭傷腰；而憑空想像子彈橫飛的山聰則要捉準時間做反應，甚考反應、想像力及演技。他說︰「拍攝當日天氣炎熱，山聰要耍10多招功夫絕不容易。好彩佢做開運動又大隻，否則好易會虛脫。」

（即時娛樂）