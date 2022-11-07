思家大戰｜許家傑自爆與馬國明搞笑對話 黃祥興講法文先答到問題 (20:15)

由李思捷主持及監製的無綫遊戲節目《思家大戰》第二季，昨晚播出一集嘉賓有陳奐仁率領的「Keep fit仁」隊，成員包括Hanjin健身好友楊醫生John Yeung、Kenny Sir黃耀建、三項鐵人運動員Lawrence Wong及「蜘蛛女」鄭麗莎；以及許家傑率領的「Mr. HK」隊，成員包括前香港先生黃祥興、鄭健樂、姚亦澧及黃建東。

昨晚一集美男雲集，思捷問許家傑做香港先生必要條件是什麼時，家傑笑言：「盡情同投入，我做每樣嘢都要百分百投入，要贏咗嗰刻都唔覺得自己贏咗。」家傑在節目中自爆與視帝馬國明的搞笑對話：「有一次同佢合作拍劇，佢問我點入行，我話選香港先生，佢再問我係邊屆、冠軍係邊個，我就話都係我。」玩得之人陳奐仁化身「氣氛擔當」，全場表現雀躍的他答問題時動作多多，又瘋狂發射心心，與家傑對戰時又衝埋去攬對方。

是集問題相當刁鑽，眾人被其中一條問題「約會時細心嘅男仔會做啲乜」考起，搞到遲遲未能開局，最終要靠機智的黃建東開齋才能繼續比賽。黃祥興答這條問題時同樣爆笑，在法國長大的他答問題時答到一嚿嚿，看不過眼的思捷叫他用英語解釋再幫他翻譯，豈料祥興說：「用英文點講我都唔知。」最終祥興要用法語才能清楚表達意思，十分搞笑。另一條問題「的士唔想載你嘅理由」，陳奐仁竟然答跟樣子有關，並自信十足讚自己靚仔過思捷，再次引來哄堂大笑。經過一番激戰，「Keep fit仁」隊以536分擊敗54分的「Mr. HK」隊，惟「Keep fit仁」隊最終差2分與5萬港元獎金及獎品擦身而過，非常可惜。

（即時娛樂）