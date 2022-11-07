蕭正楠入行20年 明年1月重返伊館 孖伍仲衡區永權開騷 (22:09)

音樂人伍仲衡、蕭正楠和區永權，將於明年1月6日假灣仔伊利沙伯體育館舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會，門票11月18日城市電腦售票網公開發售，今日（7日）於AlipayHK 「好賞買」優先發售。3人日前拍攝演唱會海報時如睡佛般側躺在地上，十分Hea。他們解釋為何以HEA做主題時說︰「每次有組合出現的演唱會名字都好型，又會用英文名，諗來諗去都冇一個好型的英文名襯到我哋。結果，諗到Harry（伍仲衡）、Edwin（蕭正楠）和Albert（區永權），就變咗HEA了。」

歌手出身的蕭正楠回憶當初的唱歌生涯就是在伊館開始︰「2001年參加唱歌比賽就在伊館攞到冠軍，當時唱陳奕迅《傷信》。」蕭正楠表示當時有幾千人參賽，區永權提議蕭正楠演唱會再唱這首歌，身為《中年好聲音》評判的伍仲衡笑言：「畀紅燈你！」區永權笑指伍仲衡是殺手。

伍仲衡回憶當年因區永權而認識蕭正楠︰「他們上過我Studio玩過一次live，一拍即合，大家好多火花，一齊開live唱歌都好多人睇。」區永權笑問伍仲衡：「好多人都上過你live，但都冇一拍即合咩？係咪嗰啲人冇火花？其他上過你live歌手，完全睇唔上眼？」伍仲衡輕鬆接招：「因為嗰啲太貴，你哋就講心唔講金！」區永權笑駡對方：「嘩！你個賤人呀！哈哈！我知今次酬勞近乎零，原來畀你啲咁嘅人吸晒。」為了是次演唱會，伍仲衡會創作一首好好玩的3人合唱歌，區永權乘機催他交歌。

蕭正楠剛好出道20年，他開心表示︰「啱啱叫出道20年，有一個自己音樂會，同歌迷可以有一個好好交代。」區永權說︰「索性將此演唱會叫做《2023蕭正楠演唱會》，我擔任和音，伍仲衡負責彈琴。」蕭正楠與區永權笑言要為今次演唱會一齊增肥，他們指住伍仲衡的肚腩說：「大家明啦！咁樣平衡番啲嘛。」伍仲衡對蕭正楠說：「你千祈唔好，增肥唔係個個都好睇。你增肥之後，應該冇晒劇拍，要肥但都要有人鍾意，需要培訓至做到，呢啲叫大隻。」

（即時娛樂）