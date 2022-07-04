UNIK ASIA FESTIVAL中環海濱舉行 柳應廷李駿傑壓軸演出 (23:17)

大型國際音樂節《UNIK ASIA FESTIVAL》將於12月10至11日於中環海濱活動空間舉行。繼早前公佈韓國潮流女皇CL（chaelincl）、首度來港演出的Johnny’s Jr.旗下人氣組合Travis Japan及造型百變的日本時尚教主Kyary Pamyu Pamyu的強勢加盟。今日大會公布終極完整名單，加入本地音樂單位ANSONBEAN、kayan9896及泳兒; 共集結超過20個亞洲各地頂尖歌手及音樂單位輪流演出。MIRROR的柳應廷（Jer）與李駿傑（Jeremy）將會同台壓軸演出唱新歌。

一連兩日的演出名單：

12月10日：DJ King (Fashion Show DJ) 、JAY B、JB、Jer@MIRROR、Jeremy@MIRROR、Travis Japan、力臻、下北姫菜Hina Shimokita、邱鋒澤、陳柏宇、黃妍。

12月11日：ANSONBEAN、CL、DJ King (Fashion Show DJ)、kayan9896、Kyary PamyuPamyu、Lolly Talk、Triple G、Tyson Yoshi、八三夭、孝琳 HYOLYN、泳兒。

（即時娛樂）