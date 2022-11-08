2017頒錯獎事件司儀 基梅爾明年三任奧斯卡主持 (14:46)

第95屆奧斯卡頒獎禮明年3月12日舉行，節目監製Glenn Weiss and Ricky Kirshner宣布先後為第89屆及90屆擔任司儀的名嘴基梅爾（Jimmy Kimmel）將會回歸主持大局。基梅爾對此開玩笑表示，「獲邀第3次主持奧斯卡頒獎典禮若不是一個極大榮譽，就是個陷阱，無論哪個，我很感謝美國影藝學院在所有人都說不之後，這麼快就找上我」。

基梅爾是美國廣播公司（ABC）夜間清談節目主持，2017年首次擔任奧斯卡頒獎禮司儀，卻發生史上首個頒錯獎事件；其時《雌雄大盜》男女主角華倫比堤（Warren Beatty）及菲丹娜惠（Faye Dunaway）壓軸頒最佳電影，雖然前者看着賽果有點猶豫，最終宣稱《星聲夢裡人》得獎，結果台前幕後上台，3名監製亦先後致謝辭，其間有工作人員上台了解狀况，最終發現華倫拿錯信封報錯得獎者，其實應是《月亮喜歡藍》贏得最佳電影。當時基梅爾匆忙主持大局，並跟企圖解釋事件的華倫比堤開玩笑說：「華倫，你究竟做了什麽呢？」該屆亦錄得3290萬觀衆的不俗收視。

翌年基梅爾再次主持第90屆奧斯卡頒獎禮，不過收視下瀉至2650萬觀衆。隨後2019至2021連續3屆不再設司儀；加上疫情，收視破底；今年重回舊有模式，並邀請3名搞笑女星愛美舒瑪（Amy Schumer）、雷珍娜荷爾（Regina Hall）及溫達撒斯（Wanda Sykes）聯合主持，約1600萬觀衆收看，仍是史上第2低收視成績，且看基梅爾回歸能否有起色。

(即時娛樂)