張敬軒下月舉行10場聖誕跨年演唱會 為入行20周年大總結 (15:22)

張敬軒將於2022年12月20日至2023年1月2日，假灣仔會展舉行合共10場《Revisit張敬軒演唱會》。軒仔繼去年聖誕節舉行20周年演唱會跟歌迷歡度後，今次軒仔為20周年再做一個大總結，演唱會門票將於本月16日至18日信用卡優先訂購，11月22日則於快達票公開發售。

今次軒仔個唱名為《Revisit張敬軒演唱會》，連個唱海報都在飛機上拍攝。3年沒有上過機，軒仔和工作人員上機後都感到開心，軒仔笑言有陌生感覺呢﹗

軒仔笑說：「係呀﹗我今次飛灣仔，交通好方便，因為有東鐵線。我哋之前做完26場20周年演唱會，歌迷話我仲有好多歌未唱，仲想聽，所以見時間又OK，好多方面都配合到，就決定不如一齊為呢個20周年，寫上完美句號。演唱會用《Revisit》，這個字中文解作舊地重遊。所以這個演唱會，我將帶領大家，用我的歌同大家重遊20年回憶。對人對事對青春來遊歷一次，我相信歌迷同我一樣，會有好多回憶。」

今次做三面台，軒仔表示他已經好幾年舉行過三面台演唱會，相當有新鮮感，他說：「今次我哋都好大製作，好重本。首先音響方面，保證每個觀會有聽覺上最高享受，另外視覺上都會好靚，聖誕新年係開心日子，成個騷不會似上一次咁Heavy，會歡樂好多。另外都一定唔會剩係唱Side Track，雖然好多歌迷話好多Side Track想聽，但係今次係重遊20周年嘅歌，經典嘅好聽嘅都會唱。」

今次海報包了大型機艙拍攝場景，3年未上過飛機，軒仔表示上機後有種陌生感覺，不過他亦非常期待可以再飛，所以一做完這個騷，他就會馬上去旅行。

這3年不能飛，他認為也不是很可惜，因為大家花多好多時間，遊歷香港這個地方，他說：「呢3年大家睇多咗香港本身好多靚風景，而且疫情都教會咗我哋好多嘢，人同人之間相處，回憶變得好珍貴。」

（即時娛樂）