湯洛雯跟男友遊日本 睇穿馬國明真面相 不排除明年結婚 (15:40)

剛從日本旅行返港的湯洛雯（靚湯），昨晚（7日）到九展出席電影《忽然心動》首映禮。春風滿面的靚湯表示，此行與男友馬國明2個人去，總共去了11天。

問是否成功兩個人去三個人返？她笑說：「玩得很成功、很開心。今次是我們拍拖2年多第一次去旅行，所以特別感動，別人說去旅行可以測試到對方真面目，此行我見到他更好的真面目，例如我喜歡計劃行程，他就很無所謂，全程沒怨言，什麼都說好。」

問兩人去完旅行是否感情升溫？靚湯甜絲絲說：「向來沒跌過。」更坦言已經想同男友去第2次旅行，但對方比較忙難度期，她說：「不是投訴，他有工開是好事，我們下次希望去陽光與海灘，或者大家讀書的地方。」

靚湯又否認今次是預支蜜月，稱與男友在婚期上已有共識，待疫情減退就會發生，她說：「不排除2023年，有好消息會宣布，我想我們旅行結婚機會較大。」

談到男友此行身兼隨行攝影師，靚湯笑指對方開頭高炒把她拍到頭大身細，經她調教後，攝影技術有進步。她亦辛苦男友充當自駕遊的司機，揸足全日。至於晚上可有幫男友按摩？她甜爆說：「他怕『唧』！」

靚湯透露男友昨晚也捧場，不怕對方看到她與其他男演員親熱戲，因戲中最多都是拖手。男友會否不讓她拍親熱戲？靚湯笑言：「不會，他拍親熱戲更多，我人生拍得最多咀戲的那套劇都是跟他。」

（即時娛樂）