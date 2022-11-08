AK扁桃腺發炎 戴口罩現身首映禮 唔介意拍「男男」題材戲 (16:04)

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）、吳千語及湯洛雯（靚湯）等，昨晚（7日）到九展出席電影《忽然心動》首映禮。

首次擔正的AK，獲數百「生粉」（粉絲暱稱）到場吶喊助威，企滿各樓層，場面墟冚。AK亦非常識做，一出場即向守候多時的生粉鞠躬答謝，其後有小粉絲向他索簽名，AK更蹲下滿足對方要求。

AK全程戴口罩，他解釋到場前剛看完醫生，最近連續3晚通頂拍攝新劇《打天下2》，期間又要除衫拍打戲，所以凍親，不過已做檢測是一條線，醫生說他是扁桃腺發炎及感冒。提到歐錦棠見識完生粉的應援食物後，大讚厲害，AK表示因拍第一輯時未試過有，故特意找人齊的場口，送上應援物慰勞台前幕後：「劇中有我和Tiger（邱傲然）粉絲做現場觀眾，這3晚通頂都感謝他們幫手。」

AK在台上自爆首日為《忽》片開工時非常怕醜，放飯時拿飯盒躲一角，幸得千語邀請一齊食，從此打開話匣子。AK解釋因平時工作也是對住MIRROR成員，又自爆最初拍《打天下》與談善言對戲也很怕醜，他說：「第一次同千語對戲，都有尷尬和怕醜，但她好好，主動叫我過去一齊食同傾偈，之後輕鬆很多。（當刻是否見到對方有女神光？）她向來都有！」

首次拍戲的AK表示，雖然電影和電視劇的節奏很不同，但都很好玩：「今次我只是其中一個故事，而且是喜劇，所以拍的時候會輕鬆少少。」AK希望挑戰槍戰戲，好像《鎗火》這類題材，一嘗揸槍械拍戲感覺。

對於MIRROR其他成員主演的電影，票房都有佳績，AK直言沒壓力，也沒特別想票房，因這個不是他能夠控制範圍，他說：「我唯一能控制的是拍攝時盡量做好，享受拍攝過程，今次有機會同白只對戲，很好玩。」AK更表示只要有好劇本和角色，他完全不介意拍「男男」題材的戲。

記者笑指他近來做「脫星」，頻頻騷肌示人？AK靦腆說：「不知道公司想點呢，最近瘦了很多，身形沒有拍《繩角》時那麼好。（身手好了？）又不能這樣說，但現在應該好打過其他MIRROR兄弟。」

（即時娛樂）