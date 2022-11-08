周嘉洛投陳瀅膺視后 盼《痞子》獲最佳劇集及電視拍檔 (17:13)

陳瀅、周嘉洛、王灝兒（JW）、朱敏瀚（朱仔）、麥美恩，今天（8日）換上劇集《痞子殿下》古裝，為《萬千星輝賀台慶》拍攝大型歌舞序幕，陳瀅被指決鬥龔嘉欣，爭奪今年台慶頒獎禮視后，她說：「不單止我們，還有好多好演員，還有一些台慶劇未播，好期待。」

周嘉洛大讚陳瀅狀態好好，又表示在視后會投她一票：「我實支持陳瀅。」反而他對爭視帝獎不抱期望：「我絕對沒信心，攞獎有好多因素，我好喜歡林敏驄演《下流上車族》，但我未貼視帝獎心水，想看完候選劇再講。」

周嘉洛最有信心跟《痞》劇幾位好拍檔，爭奪「最佳劇集」和「最受歡迎電視拍檔」，笑說：「一個獎畀那麼多人分享，抵攞啦！」

陳瀅則期望今年蟬聯「最佳衣著獎」得主，最近已跟造型師研究服飾，她說：「我近日才決定留港參加台慶騷，押後回加拿大探親計劃，好急要準備靚衫，希望帶出不同感覺給大家，造型師表示有壓力，未必騷性感，會以靚為主。」

問到是否要積極瘦身配合台慶晚裝？她笑說：「都怪《痞子殿下》和《美麗戰場》台前幕後，由10月中開始晚晚約我食生日飯慶祝，我以為今天穿古裝，大家看不出身型，其實我日日上磅，體重都沒大分別，好彩還有時間準備。」

JW和朱仔開心為台慶騷打頭陣表演，沒想到拍完該劇已久，仍有機會再穿這套古裝，JW笑說：「拍這部劇時天氣好熱，朱仔經常講笑要毁滅個頭套和戲服，但不成功。」提到《痞》劇即將開續集，朱仔續說：「托嘉洛、陳瀅鴻福，預算明年3、4月大家再合體開工，其實第一集都是3、4月開拍，但橫跨暑假拍到9月，我跟其他演員不同，要戴全頭套拍攝特別熱，希望下集轉造型。」

朱仔今月底伙拍王敏奕開新劇《虛擬情人》，他指劇集延遲開工，早前趁空檔獨自去英國旅遊，買飛睇曼聯球賽捧C朗場，又說：「突然外遊約不到朋友同行，但我做到自己想做的事，去睇C朗踢波，JW還介紹我去不同餐廳歎美食，我有買手信回來送給JW、陳瀅和嘉洛幾個老友。」JW代追問他此程有沒有豔遇，朱仔回答：「我都想，但是沒有，一個人旅行都是好經歷。」

（即時娛樂）