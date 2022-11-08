Bob爆曾被靚仔男歌手無禮對待 「徐富貴」入到男配五強當贏 (17:36)

林盛斌（Bob）接受林柏希主持的《月傾會》訪問，原來2人相識30年，更是中學同學。Bob在已播畢的《美麗戰場》演出獲不俗迴響，Bob除了多謝葉念琛，他還多謝拍檔劉佩玥（Moon），他說：「佢係一個好好嘅女仔，好專業演員，對件事好認真，大家好投入去做，同佢一個情深擁抱，都係萬語千言，盡在嗰一兩幕之中，做完之後工作人員走嚟同我講，『嘩，好嘢喎，估唔到你有啲暖男情深感覺喎﹗』」

被網民封「最強CP」，Bob笑說：「平時多數都係插我多㗎嘛，激進少少討論區嗰一兩個呢，佢讚我喎：『咦，都感動到喎，佢喺度回顧番自己嘅故事』，喂，我眼濕濕喎！」問到是否台慶頒獎禮最佳男配角有望？他說：「我希望係嘅，咁起碼知道原來有機會最後五強，其中一個係自己嘅話，經已勝出！」

問他渴望跟哪位演員爭最佳男配角？Bob說：「第一我又幾鍾意喺《美麗戰場》入面，李成昌（昌哥），即係阿威爺啦；另外我鍾意《痞子殿下》張頴康，仲有朱敏瀚都係幾出㗎；《黯夜守護者》big boss謝東閔；咁如果你畀我再加埋《下流上車族》，我想加埋鄧智堅，智堅我覺得都好deserve個嘉許，同埋認同嘅機會！」

另外，Bob恨演純愛劇，他說：「即係《Love Generation》（戀愛世紀），木村拓哉加松隆子嗰啲喎，我哋以前讀書睇嗰啲，嘩，點解咁好睇㗎！我做木村拓哉唔知有冇人想睇？呢啲都係自己一個嘅諗法！（女主角誰屬？）有一個女神，我曾經都同佢合作過，就係倪晨曦。佢真係嗰種散發出嚟，大家會想望佢，就係嗰種仙氣啦！」

Bob出道至今訓練到百毒不侵，連老婆仔女都成為公眾視線，如何教育子女面對hater？他說：「我當然話番畀佢哋聽 ，唔好意思，因為可能爸爸做呢個工作嘅關係，令到啲人會注視我，我哋一齊去面對呢一啲留言，大家正能量啲， 我話霏霏（女兒），你見到呢啲留言，你畀個like佢，因為能夠搵到支持你嘅人，係唔容易㗎！到見到有啲留言話：『呢個女仔扮咩，個老竇麻煩、個女都係咁㗎啦，一擔擔㗎啦』，照樣留言畀佢，話番畀佢聽，你一啲嘅感受，我哋係用好和平心態。」

去到《大膽答 冇膽食》環節，今次懲罰食物是Bob最驚的納豆。問Bob身家有幾多？他說：「我覺得如果當我變賣晒所有資產，咁我諗可能我唔做嘢一段長嘅時間，而維持到𠵱家生活，都應該去到細仔中學畢業咁！（身家過億？）7位8位數字，大概8位數字！」

再問他入行以來，遇過最難堪的一次遭遇？Bob說：「有一年喺我哋電台（新城）頒獎禮後台，當時台長係銳哥（朱明鋭）， 佢話：咦，Bob呀，你錄嗰啲ID，叫我揸住個錄音機就錄嗰啲『新城電台 新年快樂』，去到某一個歌手嘅時候，先同唱片公司嗰個人講，唔好意思，我想搵阿邊個錄呢段嘢，佢睇完OK，叫我試下問下佢啦，我咪走埋去囉，唔好意思，咁我好有禮貌好客氣，可唔可以錄一錄呢段呀，一睇，跟住有個小小嘅『嘖』（一聲），掉走咗去喎！我睇到張紙飄落地，佢又行開咗，我唔知佢有心定無意定唔小心跌咗，跟住之後個唱片公司話sorry sorry，我諗都知佢脾性，我心諗佢都幾大支嘢喎！（是否男歌星？）當時得令啦，又靚仔又盛！」

Bob在圈中有「金牌媒人」之稱，問到最難撮合哪位藝人？他說：「方力申啦！無論係我電話同佢講，定真人同佢講，我話：『喂，睇下吖，呢個真係幾好，同埋佢對你有好感呀。』佢話唔好啦！ 大佬，你連交友app都有玩，點解你唔要個朋友brother去介紹一個幾好嘅？佢又成日話唔好，扭擰都唔緊要，咁你對自己有要求，想要搵個更加好，但連呢個開放嘅機會去試下，都話好似唔係好好！」

再問Bob，最激嬲老婆的一次行為是關於什麼？他說：「嗰陣啱啱結婚冇耐，嗰時同幾個朋友夾份開酒吧要應酬，喂，Bob，依家落嚟呀，你過唔過嚟，咁嗰陣又開緊咪，開完咪之後又要去喇，有時真係飲到天光，朝頭早先有機會返到屋企， 仲要斷晒片！我試過去咗個衣櫃度，以為係廁所屙咗篤尿，屋企個門口又試過，入到自己屋喺個睡房門又以為係廁所，有好幾個月，嗰段時間就係我老婆話得我最緊要嘅時侯！」

（即時娛樂）