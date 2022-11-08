下流上車族｜朱凱婷搣甩斯文形象 演衰表妹出街被鬧 (18:10)

朱凱婷演衰表妹入型入格，但她亦不忘為該角色平反。（大會提供）

無綫台慶劇《下流上車族》，本周進入結局周，而《下流》高潮一浪接一浪，除了車氏夫婦關係再惡化，兩大配角鄧智堅及朱凱婷（Heidi）的演出同樣搶焦！

昨晚（7日）一集講到毓霞（鮑起靜飾）決定將志明（林敏驄飾）加進公屋戶籍，志明動用了與雯慧（江美儀飾）聯名戶口內的12萬港元裝修公屋，雯慧發現後大動肝火，踩上門鬧爆毓霞、志明，並再度埋怨志明當年落錯車：「如果唔係咁，我哋𠵱家移咗民住緊House啦，你啲朋友冇個好人，呃飲呃食！」在場的細孝（鄧智堅飾）聞言下跪道歉，並大爆志明落錯車真相：「你哋落錯車唔係因為金融風暴，係因為我，車總賣咗層樓幫我周轉。」

被瞞足14年的雯慧即場發爛渣，志明見狀激動反駁：「當年個市係咁（差），你知架嘛！」豈料雯慧大嗌「咩都唔知」，細孝插嘴說：「當初賣咗層樓你係同意㗎，你做咗幾廿年人，可以話咩都唔知？一句講晒，90萬我就還清㗎喇，從今以後我哋各不相欠！」說罷即時離開。

打算勸架的毓霞，反成雯慧發泄目標，雯慧大爆志明處心積慮騙其公屋：「你兩個老公一早死咗，第一個仔唔理你，第二個仔就呃你，你注定孤獨終老！」毓霞知道真相後大受打擊而暈倒。

於這場戲表現亮眼的智堅，受訪時透露原來當日即興「打大佬」：「本身嗰日唔係拍呢場，但因為拍攝進度良好，咁啱嗰日都係拍呢班演員，就話不如拍埋呢場啦，最大挑戰就係冇心理準備就要拍！」智堅續指拍攝前大家對了幾次稿，並謂最緊要是明白劇中角色當時關係。

不少網友讚他與驄哥默契十足，智堅笑言：「本身我都係調皮嘅人，所以遇着調皮嘅驄哥係好開心，當然我唔夠佢嚟啦，佢簡直周身刀張張利嘅『周伯通』，功夫好強勁，不停接佢招係好好玩！」

飾演「八婆表妹」晞嵐的Heidi同樣搶眼，昨晚劇情講到晞嵐陪雯慧行街散心，豈料撞正晞嵐老公另有女伴，原來晞嵐與老公早已分居，惟晞嵐不願接受現實，不肯簽字離婚。雯慧得悉真相後原打算安慰晞嵐，豈料晞嵐毫不留情反罵雯慧：「𠵱家老公要同我離婚，你覺得我好慘？我同樣睇緊你點衰！」、「我係衰呀，但我好彩有你墊屍底！」、「邊個係你親人？你一直都係我工人咋！」搣甩斯文高貴形象的Heidi，今次飾演搞是搞非表妹一角入型入格，獲得不少網民好評。

講到這場爆Seed戲，Heidi受訪時透露：「我拍劇經驗唔算多，美儀姐好好，佢事前同我傾好多偈溝通，令我可以放鬆去演，雖然啲對白比較長，但啲情緒已經入晒個角色，大約兩Take就搞掂。」

Heidi笑言現在出街會偶爾被鬧衰表妹，不過她亦不忘為「晞嵐」平反：「佢唔係徹底嘅衰人，其實仲有啲可憐，雖然表面好似好潑辣，但其實佢都係受害者，佢叫表姐千祈唔好講『離婚』呢兩個字，其實只係將自己投射咗喺表姐身上。」

（即時娛樂）