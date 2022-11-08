CP訓練營｜鴛鴦戲水變爭風呷醋 Kyle嚇到中途離場勁尷尬 (22:48)

Kyle最後被嚇到中途離場，場面尷尬。（大會提供）

Kyle和Gillian及Michelle鴛鴦戲水，豈料他表現怕醜兼面紅。（大會提供）

J2台自家製綜藝節目《CP訓練營》，是結合純愛Dating﹑戲劇特訓﹑尋覓最佳CP等不同元素的戀愛真人騷。

經過一星期熱身，8位受訓者已出場，包括肌肉型男神李爾（Kyle）、惹火尤物「第四代邦民女」伍倩彤（Gillian）、曾飾演年輕版林家棟的Yeung（蔡浩洋）、前港姐葉靖儀（Michelle）、「大眼車銀優」馮建晞（Argus）、2019年亞洲小姐季軍得主范莎莎（Zaza）、「偽Bad Boy」黃潤祺（Jaxson）及「氣質文青」純素人代表洪靄茵（Eileen）。

經過一輪相處及戲劇特訓，潛質CP相繼彈出，當中最惹人注目是「型男索女」配Kyle和Gillian，由於Kyle魅力逼人，Michelle亦對其虎視耽耽，爭風呷醋場面「如箭在弦」。

今晚（8日）《CP》訓練營迎來首個大高潮位，疑似陷入「三角關係」的Kyle、Gillian及Michelle，因演技出色，獲導師賴慰玲獎賞「鴛鴦戲水」；落水前瘋狂操肌兼騷超強腹肌的Kyle，落水後表現欠自然兼面紅。

Gillian甫落水即出招發問：「你哋對我有咩感覺？」平時口若懸河的Kyle「怕醜仔」上身，吞吐兼口窒窒，最後感嘆說：「呢個場面真係非常之尷尬。」眼見Kyle心如鹿撞，Gillian未有收手，再下一城追問：「我會好奇你對Michelle嘅感覺。」

擾攘一輪後，Kyle「嚇至」中途離場，兩女見狀難忍無癮表情。Michelle事後受訪時坦言，浸浴時氣氛不對勁：「喺Kyle同Gillian嘅對話當中，我聽到中間好似係有啲嘢。」Kyle對Gillian確是「睇高一線」，Kyle在自白時除了直認留意及比較Gillian與其他男仔互動外，更不止一次承認Gillian對自己有吸引力。

不過Michelle亦非毫無勝算，皆因Kyle覺得女方有自己前度影子，故亦不介意與Michelle互動及深入了解，「型男美女」配隨時有變數。

另值得一提的是，有微電影女主角經驗打底的Michelle，在兩次戲劇考核中均獲得第一名，不但演技自然兼有感染力，眼淚更是話流就流。

（即時娛樂）