黃妍旅遊變開騷 英國開演唱會一票難求 (19:01)

黃妍（Cath）早前與作詞人王樂儀一同到英國遊玩，機緣巧合下獲邀在倫敦及曼徹斯特兩地開騷，怎料門票供不應求，倫敦一場更是滿到瀉，有樂迷企足全場，但都不介意。

出道前曾在街頭Busking的Cath，本打算這次去英國，也帶備結他去到邊玩到邊唱到邊，但當王樂儀聽到Cath說要Busking後，便介紹當地朋友給Cath認識，怎料發展下去，竟變成在倫敦和曼徹斯特舉行迷你音樂會！

Cath回想起2場音樂會，依然感動，她說：「原本一心諗住去當地旅行，但呢2年好多香港人去咗英國定居，就諗不如趁呢個機會畀啲力量當地人，唱歌畀佢哋聽。我第一次去曼城，所以一上到台，見到好多好熟悉香港人面孔，就覺得喺異地，仲要橫跨半個地球可以相聚，係好窩心一件事，所以我一出場有少少眼濕濕，或者大家睇見我好冷靜，但心裏係覺得好溫暖同激動。」

完成曼城一場後，Cath再到倫敦開騷，樂迷的踴躍程度令她難以置信，她說：「倫敦一場原本只有100張飛，但一早售罄，結果再開位，最後賣出170張飛。有樂迷話我知，佢哋穿梭倫敦同埋曼城睇晒兩場騷，亦有人揸車4小時去倫敦睇，完全超乎意料之外。場騷喺倫敦一個博物館中庭舉行，一行出嚟見到大家圍住個台前面坐之後，更有好多人喺後面企，真係冇諗過咁多人，好壯觀！」

（即時娛樂）