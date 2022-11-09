葉中月推出新歌 分享再懷孕喜悅：MV多了「他」客串演出 (15:56)

單飛兩年多的Robynn葉中月（前名葉晴晴），繼與相識10年好友林德信（Alex）合唱英語歌《Sparkling Wine》之後，回歸個人歌手身分推出第3首廣東歌《自問自答》，以自愛為主題，亦是她回應心坎的歌，MV同步推出之際，她和大家報喜，她說：「拍這個MV時，就有『他』客串演出，感恩有他陪著我一起拍這個MV，感恩迎接上天給我們的禮物，現在已5個多月了，所以就在《自問自答》MV推出之時，和大家分享這份喜悅。」

創作《自問自答》是Robynn對自己歌唱事業充滿問號,她說: 「這段時間不僅是我，相信很多人都因為疫情而經歷了很多變化，就如我自己因為疫情和家庭，音樂事業都需要行行吓又停一停，不免都會懷疑自己。這3年多曾經充滿疑慮，不時在掙扎歌唱事業的前路如何走落去？為了照顧家庭經常忽略了自己，卻同時不是輕易放棄事業的人。問了自己很多問題，終於找到答案就是要先愛自己。因為自愛一切都不一樣，更會感受到其他人的關心，所以好想把這首歌和大家分享，問自己之餘都要為自己找答案。」

幾乎一年時間才推出一首廣東歌，早已讓歌迷等到頸都長，Robynn說：「為了多點時間照顧女兒，我的創作只能進入慢駛模式，感恩每次推出新歌都有支持的聲音。每一次出歌，我都希望能把最好的作品拿出來。這3年間成為創作型女歌手，因為懷孕有了大女兒，用了很多時間照顧家庭，這種慢駛模式創作我也有一共7首歌，總算對自己及樂迷有交代，預計下半年我會專注家庭，繼續以這種模式做幕後寫歌。」

（即時娛樂）