超能使者｜跟波姐演催淚母子戲 沈震軒：從演以來喊得最多 (16:22)

雞手鴨腳的阿七（伍樂怡飾）與請纓上門維修水龍頭的Open姐（劉穎鏇飾），「搶救」水龍頭期間，場面混亂之餘並全身濕透。（大會提供）

沈震軒在昨晚一集的《超能使者》爆喊，他表示是他從演以來喊得最多的一部戲。（大會提供）

無綫台慶劇《超能使者》昨晚（8日）播出一集，貪錢的阿鏈（陳展鵬飾）諗計利用超能力搵銀，先是說服高勇（陳山聰飾）去賭場「出千」，談判不果後又拓展另一「商機」，跟Q姨（唐詩詠飾）聯手為街坊醫病密密賺，並成功吸引電視台節目《東西張望》採訪。

本來阿鏈一心藉訪問成名後發達，豈料因連環醫病「元氣大傷」，Q姨欲打退堂鼓，於是上節目時一直詐病，令阿鏈慘變「神棍」。此時梅姐（馮素波/波姐飾）急性中風垂危，趕至醫院的Q姨哀求當時已「三度發功」的阿鏈，嘗試再啟用異能協助她救人，其間阿鏈意外Level Up，並使出第4次「停頓時間」超能力。

梅姐兒子「獨行威仔」張健威（沈震軒飾），亦於本集登場，眼見母親進入瀕死狀態，心急如焚的他豆大的淚珠，從眼眶落下，幸最後母親奇蹟生還。對於沈震軒演技，監製文偉鴻激讚：「嗰場戲佢冇辦法同對手（波姐）近距離做戲，只能遠望媽咪被急救，又要應付情緒戲、喊到涕淚交流，其實係非常難演，但佢拿捏得非常好。」

沈震軒透露拍攝該幕時眼淚沒停過：「演戲有幾樣嘢一定令我情緒崩潰，包括動物、老人家，當我望到波姐就幻想媽咪真係咁嘅時候會點，所以導演一叫埋位我就投入到。呢套劇我啲眼淚係不斷輸出，亦係我從演以嚟，喊得最多嘅一套劇。」

談到相隔1年半再亮相無綫劇集，並扮演性格內向自卑兼孝順的跛腳基層小市民，沈震軒坦言是一大突破，外表健碩的他笑謂，最難是說服觀眾自己是弱者，他又大賣關子：「希望大家鍾意我同波姐段母子情，我個角色都幾慘，之後仲有幾場好爆、好揪心嘅戲。」

另外，昨晚Q姨屋企浴室爆水喉戲，亦備受網民熱議，雞手鴨腳的阿七（伍樂怡飾）與請纓上門維修水龍頭的Open姐（劉穎鏇飾），「搶救」期間場面混亂之餘，並全身濕透，場面搞笑。

自開播以來，經常撞板兼傻更更的阿七，深受觀眾喜愛，大讚Kelly「甜美」之餘，又指她「戲分太少」，及「應畀超能力佢試下。」對此Kelly受訪時笑言：「其實睇劇本時我覺得阿七真係好蠢，擔心拍完出街會畀人鬧白癡，點知開拍後自己都愈嚟愈鍾意個角色，覺得佢好坦率同可愛。」

（即時娛樂）