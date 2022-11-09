《正義迴廊》累積票房破千萬 台前幕後興奮 林海峰：正義迴響 (16:33)

由楊偉倫﹑麥沛東﹑林海峰﹑蘇玉華和周文健等主演的電影《正義迴廊》，今日（9日） 上映第13天，累積票房衝破1000萬後，導演何爵天感謝觀眾支持：「《正義迴廊》係我首部長片，得到監製翁子光信任，咁多位實力派演員傾力演出，台前幕後一齊努力，真係非常感謝各位支持！作為一套三級電影，可以得到呢個成績，係非常難得，所以非常感謝各界觀眾支持。嚟緊嘅日子會繼續同演員到各區戲院做分享，希望到時會見到大家！」

翁子光在社交網以千字文，分享對《正義迴廊》累積千萬票房感受，電影票房已超越翁導得獎作品《踏血尋梅》的總票房：「電影開畫票房廿幾萬，我倒抽一口涼氣，同自己講『三級片係咁㗎啦！』默默地要脅導演『喂大佬你搏命去謝下票，收得幾多得幾多，觀眾支持我哋都要感恩。』

到了第2周，電影票房上升，已經4天成為單日票房冠軍，剛過去周末周日，票房都超過130萬，大佬呢個係荷李活大片票房數字呀！我們靠口碑打了一場逆轉勝仗，周六晚我看了票房數字，默默坐在我家中的碌架床，流下了眼淚，老懷安慰。」

對於票房破千萬，翁導表示：「不敢妄想2000萬或者更多，感恩很多喜歡這電影的觀眾，有啲甚至睇咗幾次，實在是很大恩情，能喚起大家愛看港片的熱情，導演跟我一樣都好開心。當然我也會繼續逼使導演繼續拉著演員謝票，在電影院親近一下觀眾，其實是我們比觀眾更加幸福。」

主演的楊偉倫聞悉喜訊後表示：「一千萬當然好振奮！既然過到一千萬，目標要再放遠啲！但無論幾多萬都好，都要多謝每一位入場觀眾！希望之後會更多更多人入場支持！」麥沛東也說：「多謝大家嘅肯定，希望大家繼續入戲院支持我哋，希望更多人可以見證到《正義迴廊》台前幕後整個製作團隊嘅努力成果。」

蘇玉華：「感動、感恩、感激！我愛每一位入場支持『正義迴廊』嘅觀眾，係你哋令我相信呢個世界真係有奇蹟嘅！」周文健也說：「恭喜翁監製，何導，所有幕後人和演員有份參與正義迴廊這部好電影！謝謝大家肯侵埋我玩！Cheers ！」

林海峰說：「正義迴響！」戲中演陪審員之一的葉蘊儀表示：「衝過千萬票房當然非常開心，期待更多嘅千萬來臨，香港好電影加油！最後多謝所有入場的朋友及大家的口碑推介。」戲中演麥沛東胞姊的楊詩敏（蝦頭）興奮說：「好開心！ 好似攞咗『最佳整體演出獎』一樣！ 票房繼續上！」

（即時娛樂）