我是現場｜陳健安孖Herman衝落台 跟樂迷零距離接觸 柳應廷興奮拍手 (17:33)

陳健安的媽媽也有捧場，安仔開騷前被爆化身美甲師。（大會提供）

《我是現場》音樂會006陳健安 & The Hertz，昨晚（8日）假旺角麥花臣場館舉行頭場演出，吸引了柳應廷（Jer）@MIRROR、Van@Nowhere Boys、謝芊彤、填詞人Oscar等前來欣賞，現場氣氛熾熱，安仔與The Hertz主音Herman，唱到興起時更一度衝落台繞場一周，為音樂會掀起高潮，炮製最Hyper的Live Moment。

安仔與The Hertz老友鬼鬼，甫上台已玩得投入，不時攬頭攬頭，Bromance之情表露無遺。他們亦與台下打成一片，合唱《末日快車》時，觀眾也跟著情緒高漲，狂跳狂嗌又狂熱高歌，玩得興起的安仔，更跳到服飾走位，場面搞笑。

在自彈自唱《廢學》一曲之前，安仔發現手上戴滿戒指，彈不到結他，結果在除戒指時，Herman忽然大爆在開騷前安仔為他美甲，並自稱是專業美甲師，名字叫「On Gel」，他更說安仔在化妝時，還不忘叫他用風扇吹乾指甲。安仔見狀即笑說：「如果有長鏡頭，可以Zoom嚟影我哋啲手指，上網Tag返我哋。」至於全晚高潮位，必數《上車咒》一曲，安仔與Herman突然跳落台繞場一周，結果引來觀眾High爆尖叫，零距離的交流，讓大家重拾Live Show的驚喜時刻，而坐在前排的Jer也興奮得企起身拍手。

這次是安仔與The Hertz首度合作開Show，兩個單位對於音樂的口味相近，所做的音樂題材也有著一脈相通的連繫，所以今次《我是現場》音樂會便以迷失作主題，串連起彼此的歌曲之餘，也希望給樂迷傳遞他們在炮製這次音樂會時的啟發。

安仔說：「構思歌單時，我哋討論咗好多關於迷失嘅嘢，我哋最後有個結論：我哋成日好多嘢想搵答案，但呢個世代好似連問問題都唔識，又或者慢慢成長後，就唔敢問問題，有恐懼喺度，變咗最叻最識問問題嘅就係小朋友。

希望大家睇完呢個Show後，可以回想返自己小朋友時候嘅狀態，諗唔起唔緊要，可以去感受同多啲小朋友去接觸，佢哋嘅思路、思維好Pure（純潔），喺佢哋身上找回一些智慧。」

（即時娛樂）