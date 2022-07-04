呂爵安首支個人電影主題曲MV出爐 動用110年古琴拍攝 呈現Edan不同面貌 (18:22)

MIRROR成員呂爵安（Edan）主唱電影《過時‧過節》主題曲《攀上天梯的螞蟻》，昨晚（8日）正式發布，歌曲由蔡德才作曲及監製，袁兩半作詞。

《攀》官方MV昨晚在Edan YouTube Channel上首播，上架不足12小時，即登上YouTube熱門影片第8位，MV由導演曾慶宏親自操刀，當中Edan以多個造型演出，分別在3個不同時空中，摸索與家人相處之道，更以鋼琴王子造型示人。

MV拍攝當日，曾慶宏與Edan表現輕鬆，2人事前為每個鏡頭作充分溝通，Edan拍攝時全神貫注進入導演所需狀態。這個MV對曾慶宏意義重大：「今次拍呢個MV好特別，因為自己嘅戲，又係我哋電影主題曲，今次都相當難拍，大家細心啲睇，其實有3個時空，呢個人又係Edan、又係Edan嘅分身、又係阿陽，幾個人物諗緊嘅，其實都係一致，希望令到觀眾對電影有更多想像力，Edan亦好信任呢件事。好開心搵到一個110年嘅古琴，好配合電影氣質。」

MV中由頭帶到尾的Edan表示，只帶着一份信任來拍攝：「我喺電影入面飾演導演本人，因為電影係改編自導演Eric屋企故事，尤其知道咗MV係由Eric親自操刀就更加放心，因為佢拍嘅一定係最準確，所以我完全信任同投入。」

被問到是否要重新進入片中「阿陽」這個角色，Edan說：「呢首歌就係阿陽心聲，亦都係代表全家人心底話，我睇詞同唱嘅時候，會見到好多家庭問題喺入面，相信大家聽完會有共鳴，好似第一句『傾偈 一秒鐘都激到暴斃』，你對住屋企人傾偈，有可能一句已經好嬲同好煩。我喺演釋時，都投入番阿陽呢個角色情緒去唱，同埋我好鍾意首歌用咗『螞蟻』做比喻，不過點解就要留畀大家入戲院感受！」

Edan也因為唱主題曲，遇上兩位音樂人前輩，Edan說：「呢首歌係蔡德才先生作歌同監製，我哋今次第一次合作，而我覺得呢首慢歌，同其他歌好唔同，有一種完全唔一樣感覺。其實都唔容易唱，都錄咗3次，不過我好Enjoy過程，同埋睇完試片，更加覺得首歌同電影係好配合。」

對於下星期能夠在首映禮大銀幕，欣賞到自己演出，Edan倍感期待：「呢個角色比大家嘅感覺﹐會同之前好唔同，不過我覺得演員就係要展現自己唔同面向，阿陽某啲面向其實同Edan都係一樣，只係好少會將呢一面放喺大家面前，的確有難度，因為起初唔知應該點做，所以事前做咗好多功夫，導演、毛姐（毛舜筠）同兩位監製幫咗我好多，雖然係好難，不過完成咗呢個挑戰，係好有滿足感。」

曾慶宏大爆事前也擔心一向陽光的Edan，在演出上會感吃力：「喜劇演員其實都可以係悲劇人物，佢能夠令人笑，可能係因為佢喺生活中觀察到一啲荒謬嘅事，所以我哋透過溝通，能夠勾番起Edan呢啲心入面嘅感受，去放喺角色入面。

（即時娛樂）