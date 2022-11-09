賴慰玲黐鬚反串幫派大佬 笑張振朗似鹹濕佬 (18:40)

劉穎鏇被問到劇中穿三點式場口何時播出？她笑指大家耐心追看就會看到。（陳釗攝）

張振朗、陳山聰、陳展鵬、賴慰玲及劉穎鏇等，今天（9日）於電視城為《萬千星輝賀台慶》拍攝大型歌舞序幕。張振朗和賴慰玲齊齊黐鬚搞笑登場，反串的賴慰玲解釋他們在序幕，飾演對立的幫派大佬，今次是她第一次黐鬚，為免甩鬚全日要保持「話梅嘴」笑，又笑指拍檔黐鬚後，樣子很像鹹濕佬。

張振朗指前年2人在《反黑路人甲》的CP大受歡迎，希望與賴慰玲再有戲劇合作，並即時對住鏡頭「自薦」：「希望監製看到我們的表演後，開套劇給我們，不一定要情侶，兄弟、姊妹或者母子都可以。」

提議賴慰玲可邀請張振朗參與她任導師的《CP訓練營》，她笑言：「都好，辦一個藝人版《CP訓練營》，希望志偉哥（曾志偉）聽到啦。始終劇集上我們主動性很低，其他不同形式合作也可，例如做綜藝節目，或者他突然出歌，我幫她做舞蹈員也可。」

陳山聰和劉穎鏇表示他們代表《超能使者》，在序幕中利用異能拯救TVBuddy，所以都要打。談到《超》劇上周最高收視22點，陳山聰指外界對劇集反應OK，大家最初看宣傳片時，都以為只是搞笑戲，但原來有很多催淚場口，他和劉穎鏇的關係也開始浮現。

劉穎鏇被問到劇中穿三點式場口何時播出？她笑指大家耐心追看就會看到：「三點式那場其實是戲中戲。很開心見到大家說今次見到跟以往不一樣的我，我都覺得自己有突破。」還笑言拍攝時學識了很多四字詞語。」有觀眾覺得劇中林子善飾演陳山聰的孖生哥哥有點奇怪，山聰解釋因他們是異卵雙胞胎，希望角色有點變化。

（即時娛樂）