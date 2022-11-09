江美儀爆遭「老公」激嬲 跟林敏驄相處要有耐性：佢似小朋友 (19:59)

《下流上車族》周五（11日）大結局，劇中飾演的「車太」的江美儀演出夠貼地，以巴辣、計算至柔情的不同面貌，降服性格賴皮的老公林敏驄，令觀眾睇得過癮。

江美儀與林敏驄扮夫妻拍劇大受歡迎，她直言超乎意料且感驚喜，該劇男主角由姜皓文變成林敏驄，事前曾擔心效果和反應。

談到首次伙驄哥合作，她慶幸自己轉數也不弱，才可招架得住對方的爆肚演出，令到效果自然，鏡頭之外則要付出耐性相處：「驄哥似小朋友，喜歡別人讚美、𧨾開心，他算幾尊重我意見，我話潮流變了，勸他戒掉不鹹不淡說話方式，他就不再講。拍劇時，劇組有時拿他沒法，會出動我招呼他，我畀其他人開工時間長，冇通告都出現陪玩、陪食，總經理曾志偉經常會來電和發短信，關心我有沒有被驄哥蝦。」

劇集拍攝80日相安無事，江美儀大爆在煞科當日，遭驄哥激嬲收場：「他不捨得完劇，又不懂表達，拍到最後一日對我不瞅不睬、不對稿、扭扭擰擰，於是我作出暗示，他叫我合照，我合埋眼影，到他臨走前，終於開口對我講『多謝你一直包容』，我話『你原來知道㗎？』，再問他為何發脾氣，然後趕他走。收工後，他打電話給我，我沒有接聽，隔幾天他再打來𧨾我，我就接聽，因為搞慶功宴，怕他不來埋單，我們邊講電話邊鬥嘴。」

（即時娛樂）