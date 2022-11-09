單身江美儀學佛茹素養生 準備迎接第二春 沒憧憬再婚 (20:16)

江美儀在無綫台慶劇《下流上車族 》飾演的「車太」夠貼地，以巴辣、計算至柔情的不同面貌，降服性格賴皮的老公林敏驄，令觀眾睇得過癮。現實中，江美儀自2018年爆出跟相愛11年的吳君如胞弟吳君祥離婚後，目前仍然單身，她指近年學佛茹素、做運動鍛練，改變人生，並放下執著，已做好心理準迎接第二春，但求找個價值觀相近的愛侶分享生活，無憧憬再婚。

江美儀自命品性屬鱷魚頭老襯底，待人接物展現率真一面，卻經常被誤解為人好惡，遇上過去3年世界出現重大變化，令她的工作和生活放慢，機緣巧合下，她開始學佛茹素，過程中做好多反思和調整，令人生有好大變化，她說：「學佛之後，我希望做人有進步，反思好多，以前我好容易忟憎、可能好急想得一樣東西，就用了令人討厭方式，幾努力做事都不會好。記起好多人說過我起弶，我回望自己好似巴巴閉閉，覺得需要收起兇惡和說話直接一面，不讓別人難堪，希望令人舒服就有正能量。」

去年生日後，江美儀成為全素食者，亦萌起減少殺生念頭，決定不再接拍有關殺害動物、影響環境的廣告，她說：「例如：魚油丸製作過程會令條魚犧牲，其實有好多東西可以替代，我師傅話『你放過別人、別人就會放過你』，以前經常去租船出海放魚蝦蟹，其實不食肉、不殺害就等如放生。」

除了宗教和飲食，她在疫情中習慣早睡早起，以及做適量運動：「以前後生當然經歷過夜夜笙歌、劈酒，但身邊朋友年紀大，開始學養生，朝朝約行山、跑步、食早餐。拍這部劇開了個『顛顛地車家』群組，他們晚上11點在傾偈，投訴我不應機無禮貌，其實我習慣10點多就入睡，早上7點起身。」

與吳君如胞弟吳君祥離婚後，回復單身的江美儀透露，有參加社交約會，已經準備好迎接第二春：「現在想找一個價值觀相似的對象，個個都以為我多人追，其實我在家裡𢱑腳趾，哈哈...隨緣啦，李師傅話我今年行名氣運，明年就有姻緣運。（渴望再婚？）不會，結過啦，這些遊戲不用玩兩次，兩個人喜歡就在一起，最好不要同住，分開住少拗撬，雖然我已習慣單身有自由，有時一個人在家食飯都會悶，若果有人陪食飯、睇戲、傾偈，享受一下甜蜜，就好足夠。」

（即時娛樂）