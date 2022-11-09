陳家樂有「千年巨筋」 陳曉華音波功擊退色狼 譚凱琪變大懵媽媽 (19:26)

陳家樂、陳曉華及譚凱琪等，今天（9日）出席無綫新劇《異空感應》開鏡儀式。監製王心慰透露拍攝不乏危險場面，故出動兩隻燒豬，祈求一切順利。

陳家樂表示劇中他主要用腦，體力則交由陳曉華，2人關係會由鬥氣冤家發展到有感情線。而曉華雖然本身是跆拳道黑帶，但她自言反應不及以前靈活，所以跟武指上了1個月速成班，應付打鬥場面。問她可曾以武術擊退色狼？她笑言：「我通常都是用音波功，或者用眼神睥住對方。」

陳家樂則自爆是「千年巨筋」，筋骨非常硬，連簡單拉筋動作都做不到，他說：「不過我都有拍動作戲，早前在內地拍了一套古裝，都有動作場面，我扮妖精，未試過化妝要化2小時，大家看的時候可能認不出我！但今次學到原來動作戲要拍得好看，要動作和甫士兼備。」家樂希望《異》劇可在農曆年前煞科，並透露婚禮一直籌備中，心中已有幾個好日子，但都要配合連詩雅檔期才能落實。

譚凱琪表示已有差不多1年沒拍劇，今次首度扮演警察，會有少許追捕場面，她說：「現在產量是少了，始終要留時間給家庭和小朋友，但都開心keep住有工作，有時出來工作，可讓自己唞一唞氣，雖然都會掛住，但現在可以視像。」

談到現時開始為2歲囡囡報學校，她自爆大懵，經常忘記各間學校截止日期：「幸好她是細B，就算今年不行，都可以出年才返學，我只是不想埋沒她的潛能，所以讓她試一下。」

（即時娛樂）