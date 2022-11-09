Do姐唔跟稿狂爆肚考執生 鄭丹瑞八字真言分享司儀心得 (21:15)

鄭裕玲在製作組要求下，將「不按牌章出牌」，不跟稿讀之餘更會瘋狂爆肚，考驗參賽者臨場執生能力；旦哥難忘主持港姐騷救暈倒佳麗。（大會提供）

由鄭裕玲（Do姐）、林盛斌（阿Bob）及陸浩明（6號）主持的《全能司儀選拔大賽2022》，本周四及周五晚10點半，於翡翠台播出最後兩集。五男五女參賽者吳天佑、黃耀英、蔡國威、鞏姿希、王鎮泉、吳紫韻、梁菁琳、黃頌明、黃建東及梁珈詠，爭奪台慶夜兩大司儀席位。

上周率先晉級5強的分別為梁珈詠、王鎮泉及蔡國威。明晚（10日）一集將上演最後兩組對決，分別是黃建東VS梁菁琳及黃頌明VS吳紫韻，兩組分別挑戰主持訪談節目及飲食節目，最終哪2位能晉級5強？明晚自有分曉！

殺入5強的參賽者，將會接受更嚴峻考驗，包括與Do姐合作Live騷考執生功力、在「搞搞震」FM （Floor Manager，即協助導演與司儀溝通的中間人）騷擾下，完成主持不同類型的節目及鏡頭敏銳度大測試；完成上述3大關卡，大會將淘汰一人五變四，並挑戰評述賽馬及足球賽事，過程緊張刺激。決賽邀來鄭丹瑞（旦哥）、森美及阮兆祥擔任評判。

三大關卡的難度，除了要與殿堂級司儀代表Do姐合作Live騷，更刁鑽的是Do姐在製作組要求下，將「不按牌章出牌」，不跟稿讀之餘，更會瘋狂爆肚出招，考驗5人臨場執生能力。而在FM大挑戰關卡，Bob和6號將化身FM瘋狂搞搞震擾亂直播，除了要求大家時快時慢，又會亂畀指示及著參賽者做很多無厘頭事情，加上2人肉緊非常又生鬼的「演出」，相當爆笑。

至於自封《小男人周記》「老夫老妻」的旦哥與Do姐，最後兩集的互動，亦同樣花生指數十足！首先是旦哥看完Do姐的「不按牌章出牌」大考驗後，即忍不住笑謂：「我喺度諗如果係我同Do姐喺度做緊，佢喺度亂噏嘅話，我會點做呢？」Do姐聞言即反擊：「你梗係掂啦，你都亂噏㗎嘛！」引來全場大笑。

主持過無數大騷的旦哥，在節目中分享難忘執生經歷，他說：「有一年港姐準決賽，有個港姐望住我求救，原來台上有個港姐見暈，當時我講完我要講嘅嘢後，就即刻衝過去，啱啱好及時趕到扶住位佳麗。所以做司儀最緊要『眼觀四方、耳聽八方』！」

（即時娛樂）