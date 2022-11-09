陳柏宇抱樂觀思維 歷谷底視為人生過程：是我最自豪心態 (21:48)

陳柏宇（Jason）最近推出全新專輯《The Fight Goes On》，他表示新碟與以往不同的是，由一個概念貫穿成隻碟，以6首歌去排列，當中包含了其現時做人的想法、態度和思維，他說：「我覺得《拖》是新碟中最浪漫的一首歌，歌曲想表達的是，在一段關係或事情就快完結前，暫時放低理智，希望將最後那一秒無限延伸下去，享受相處的時光，這個是我不理智的一面。

至於理智的就好像《命盡頭》和《墜落》，生命上的起跌是必然的，視乎你如何處理和面對，慶幸我一直抱著樂觀心態和思維，就算經歷谷底，我都只會視作為人生過程，這個是我最自豪心態，某程度上是無敵的。」

Jason得到公司支持，稍後會到日本作音樂上的合作和交流，兼順道為下張專輯準備，預告會為聽眾帶來驚喜。雖然忙於工作，但出名顧家的Jason未有因此冷落妻女，他說：「她們即將會去泰國旅行，我忙完工作後再去會合她們，然後一起回港。」

今次新碟封面獲女兒親筆題字，笑問二人之後可有其他合作計劃？Jason表示不會刻意，視乎題材，始終不太想將自己的工作要女兒去分擔，他說：「今次是因為我想將『對得起自己』的態度延續到下一代，所以才有女兒的字體在新碟上。」

Jason還透露稍後會到一些較生活化的地方宣傳新碟，跟粉絲見面、唱唱歌，當中包括他最愛的茶餐廳。

Jason笑指茶餐廳在他心裏有非常崇高位置，更自爆隨著多一個小朋友將出世，近來開始考慮未來的問題，他說：「我想在如果小朋友之後返加拿大讀書的話，我會跟隨還是留低呢？如果返去我可能會在當地開茶餐廳，將這個香港文化延伸出去，再在店內整個少少的升降台，大家邊飲港式奶茶，邊聽我唱歌。」

Makeup: Jessica Chan

Hair : Billy @The Attic

Wardrobe : Ode by Open Dialogue

Styling by Kay Pang

（即時娛樂）