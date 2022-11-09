季前賽｜阿孝跟老闆仔爆爭執 姜濤怒打黃梓樂並趕出家門 (22:41)

ViuTV原創劇《季前賽》本周踏入結局篇，今晚（9日）播出第13集。劇情講到孝母（童愛玲飾）在男友Raymond（歐錦棠飾）陪同下，向阿孝（姜濤飾）坦白只會帶老闆仔去澳洲，難得對人重拾信任的阿孝，再次感到被背叛，相當灰心，在傾談過程中，阿孝心情激動，並欲打Raymond泄憤，至於在旁的孝母則落淚，

心灰意冷的阿孝對喪波（張繼聰飾）提出退隊，就算好友豬潤（梁業飾）也未能說服他留低，失去3名主力的「痴漢隊」士氣低落，其他街坊也表示要退出。

阿孝配合Raymond欺騙老闆仔（黃梓樂飾），看着母親與Raymond、老闆仔一家三口的幸福畫面，阿孝自覺是個外人。老闆仔看出阿孝的異樣，兩兄弟在牀上傾心事，老闆仔說：「阿哥，你呢排係咪唔開心？（孝：冇呀，冇唔開心。）咁你係咪仲嬲媽咪？（孝：都唔知你講乜？）咁你話半年之後過嚟，係咪真㗎？（孝：做乜嘢？）你次次講大話都係呢個樣嘅，你係咪講大話呀？（孝：你聽我解釋先。）點解呀？你唔要我係咪因為我英文唔好呀？最多我勤力啲，唔再揀飲擇食，唔駁嘴。（孝：我哋聽日再講啦﹗哥應承你，有機會一定會嚟睇你。）」

此時老闆仔落牀將行李的東西執出來，決定不去澳洲，並激動說：「我知呀，你唔要我，你呃我嘛，我唔去呀﹗」阿孝見狀即時阻止：「啲嘢我執咗好耐，唔好再整亂﹗」兩兄弟爆發爭執及拉扯，阿孝還出手打老闆仔：「點解你成日都唔聽話，成日都係咁。（老闆仔：我憎死你﹑我憎死你）好呀﹗你憎我吖，我𠵱家趕你走，你𠵱家走。」阿孝怒極趕老闆仔出門：「走呀﹗我叫你走呀﹗我以後都唔想見到你。」老闆仔大力拍門苦叫：「阿哥開門呀﹗」阿孝致電孝母，着孝母接走細佬，場面相當淒涼。

（即時娛樂）