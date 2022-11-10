下流上車族｜黃嘉雯郭柏妍自爆全靠林敏驄助入戲 (14:14)

無綫台慶劇《下流上車族》昨晚播出新一集，令車家面臨重大危機的日語學校校長Peggy（黃嘉雯飾）終於出現。劇情講到Peggy的控制狂男友再三誤會她與志明（林敏驄飾）有染，Peggy遂決心斬情絲，兼向志明訴苦。志明帶Peggy遊玩散心，其間遭阿力（關曜儁飾）及阿詩（林穎彤飾）撞見，阿詩拍下志明與Peggy相片Send給雯慧（江美儀飾）。喝醉的Peggy情不自禁向志明送吻，被蔓蔓（羅毓儀飾）撞到正。

黃嘉雯受訪時透露憑自身經歷代入角色：「現實中都遇過控制欲好強嘅男友，佢成日要我報告行蹤，又會不停打電話Check住，最誇張係我喺屋企佢都唔信，要Video Call證明我做緊乜嘢。」她表示演醉酒戲當日，林敏驄帶了酒給她，助她入戲。除了黃嘉雯，昨晚因誤會老竇爆喊的羅毓儀，獲網民讚她有演技。

另邊廂，芊芊（郭柏妍飾）與高榮（丁子朗飾）感情大躍進，發現愛情與麵包一樣重要的芊芊，決定與高榮閃婚抽居屋，並找來蔓蔓及毓霞（鮑起靜飾）做見證人秘密行事。毓霞為免二人將來後悔，暗地通知志明和雯慧，志明趕到現場後一面錯愕，失望哽咽指責芊芊：「最少通知我哋一聲，話畀我聽好難咩？你由細到大，我最驚有呢一日，點知就係今日！」當知道二人是為了抽居屋才秘婚，志明更傷心：「同你阿媽有咩分別，我對你好失望，唔好再叫我爹哋！」芊芊全程爆喊，不停道歉。

郭柏妍事後透露這是她其中一場喊得最厲害的戲：「當時大家都相處咗兩個幾月，同驄哥有咗父女情，拍嘅時候回憶番同爸爸嘅畫面，再加上驄哥喺劇入面第一次咁大聲鬧我，令我感到好內疚，嗰刻就忍唔住係咁喊。驄哥真係好帶到我入戲。」提到網友讚她與丁子朗CP感十足，郭柏妍說：「今次係首次同丁子朗演情侶，感覺好新鮮。丁子朗係一個好好嘅前輩，加上我哋年紀差唔多，佢知道我會遇到啲咩問題，畀咗好多意見我。」

（即時娛樂）