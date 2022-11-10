黃金盛宴｜曾志偉連環放笑彈 笑完薛家燕話好憎馬浚偉 (17:20)

曾志偉在最後一集《黃金盛宴》中連環放笑彈 先笑問恤了一頭靚髮的家燕姐回家後可會洗頭，然後又表示很討厭馬浚偉。（大會提供 / 明報製圖）

無綫廚藝節目《黃金盛宴》昨晚（9日）播出最後一集，李家鼎（鼎爺）、肥媽（Maria Cordero）、黎諾懿、陳煒、Jacques Kagi（祈積奇）、黃亞保（保哥）、三姐（蕭秀香）、《煮戰》總冠軍行政總廚級人馬譚以健及Amanda S.一同炮製過去8集入選「黃金盛宴」菜單的佳餚，以款待歷年一眾飲食節目VVIP，包括無綫總經理（節目內容營運）曾志偉、著名食評家蔡瀾、1985年香港小姐冠軍謝寧、資深廚師周中、薛家燕、周汶錡及莫樹錦醫生。

81歲蔡瀾在飲食界影響力無人能及，他除了是知名香港美食著作作家，也曾主持不少無綫旅遊及飲食節目。他在節目中分享做飲食節目心得：「始終唔好忘記我哋係一個電視節目，要令大家歡喜、鍾意睇，否則得你覺得好好，人哋覺得太過嚴肅，或睇落唔係幾好，就一定弊傢伙。而且拍攝時不可吃太飽，否則太飽會被眼神出賣。」

星級名廚周中2006年於《美女廚房》中憑「啜核金句」成功彈出，他為無綫不少飲食節目擔任主持、嘉賓及評判，又參與劇集演出。他在節目中對9大星廚炮製的黃金盛宴亦讚不絕口：「呢餐好多菜式係我做咁耐節目都冇食過，味道唔錯。」

志偉在節目中不停放笑彈，他帶了每公斤價值五位數美金、白化鱘魚所產的黃金魚子醬。Jacques見狀說：「呢個喺香港百分百係限量，我一生人都好少見，係皇帝級嘅食物！」家燕姐亦大表驚嘆：「好啱我呢個『登基燕』食。」她又大讚黃金盛宴菜式擺設精緻，甚有「登基宴」Feel。志偉聞言搞笑問恤了一頭靚髮的家燕姐回家後可會洗頭，見慣大場面的家燕姐未被拋窒，只強調自己若早上7點開工，通常於凌晨5點便起身Set頭。對於家燕姐成功避開「攻擊」，志偉再搞笑說：「你最難得係次次粒癦都黐得好準。」引來全場爆笑。對於馬浚偉感激獲邀請擔任《黃金盛宴》主持，志偉回應：「我依家好憎你，早知我做你嗰份。」

馬浚偉指肥媽與鼎爺首次強強聯手時，一度以為性格火爆的二人會吵架，豈料他們互助互愛如拍拖。昨晚鼎爺和肥媽合力炮製松露蟹肉黃金酥時，鼎爺數度暱稱肥媽做「阿妹」，馬浚偉見狀補充：「依家我哋要叫鼎爺契舅父，因為肥媽係阿媽嘛﹗」鼎爺之後即場炮製黃金炒飯，志偉食到舔舔脷兼笑言︰「依家先知鼎爺真名唔係李家鼎，係『冇得頂』。」

（即時娛樂）