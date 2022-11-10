《正義迴廊》票房佳 林海峰首次謝票 戴「K」字帽自稱「K先生」 (18:07)

電影《正義迴廊》昨天（10日）破千萬票房後，在戲中飾演吳冠峰律師的林海峰（Jan），現身高先電影院首度謝票。對於電影好評如潮，Jan說：「（套戲）𠵱家有個難度，出面講到咁好睇，大家會抱住好高要求入去睇，我覺得要降低要求『呢部戲麻麻哋㗎咋！』咁樣去睇會好啲，因為好容易就會得到『唔係出面講到咁好啫！』」引來觀眾笑聲，Jan強調電影非常好看，更期望票房可以更好。

距離香港電影金像獎還有幾個月，林海峰對電影獲獎有很高期望：「我估佢（電影）頒獎禮都走唔甩，今次有機會可以行下紅地氈。」觀眾給予熱烈掌聲，他續說：「等我即刻問導演，可唔可以改咗我個『特別演出』做男主角先！」

Jan作風一向幽默，昨天還故意戴上「K字帽」現身，他笑稱：「自己已入圍成為其中一個K先生，畀我會第一時間Cut線啦，100萬喎大佬！如果真係有人打嚟問我要100萬嘅話。仲話『聽日過畀你。』等我都試下咁講，咁樣答都幾豪爽。」

電影作品不算太多的林海峰，對上一次演出已是在5年前，他笑言：「我係一部接一部，不過中間隔咗一段時間。」對於接拍這部電影的原因，他表示：「呢部戲嘅劇本，真係寫得好好，已經好完整將個角色所有嘢寫晒出嚟，我差唔多照讀照做就可以交代到。唔淨只係我，而係任何一個角色，都用好多心機時間去寫，每個角色好似背後有個故事，好難得見到有個咁心思細密嘅劇本。」

他又指：「好多嘢都好奇妙，本身製片係我好朋友，而且見到個班底之後，我冇諗過任何嘢就接咗，接咗之後就一心做好個角色佢。」

Jan稱前晚第一次到戲院觀賞《正義迴廊》：「拍攝現場我只係接觸到好少場數，所以唔知整體係點，睇完之後就發覺剪得好﹑音樂好﹑成個布局好，係近年難得一見嘅港產片。大家啲時間咁寶貴，要大家專心坐喺度兩個半鐘，係冇乜可能，但好嘅嘢就會令到呢個地方，將多啲冇可能嘅事，變成有可能。」

他特別點名蝦頭（楊詩敏）的表現：「每個角色都揀得好好，尤其蝦頭嚎哭嗰場戲，我現場睇心諗蝦頭幾好戲喎，但喊得咁誇張嘅，使唔使呀？我真係覺得佢做得好好，但後尾佢喊咗好耐，嗰刻我就話呢啲舞台劇演員，真係好誇張，噚晚睇完我就明白點解佢會咁做（演法），不過我噚晚只係睇過第一次，搵日會再睇第二次。」

（即時娛樂）