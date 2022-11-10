高海寧認續約無綫 感受公司誠意 往內地發展 以視后為目標 (19:41)

高海寧（高Ling）、陳自瑤（Yoyo）、邵初及魔術師甄澤權，今天（10日）於電視城為《萬千星輝賀台慶》中的魔術表演綵排。之前就續約一事與TVB拉鋸多時的高Ling，受訪時承認已續約TVB，年期都頗長，公司在過去10幾年給予她不少嘗試，而在今次續約上亦很有誠意，她希望在未來可跟不同演員和導演合作，以及拍電影，強調合約內並不存在續約換獎的條款。

高Ling透露之前有內地公司和其他公司向她招手，但內地公司就沒有包底薪，簽約後就一齊去搏，而無綫就勝在有人工保障，亦會開放她往內地發展，她說：「其實每間公司所給的保證都不同，視乎你想要一個怎樣工作氛圍。我覺得只要找到自己價值，其實在什麼公司分別不大。」

問到是否以視后為目標？高Ling直言是的，但可遇不可求，希望遇到好劇本和角色，而且得到觀眾認可，讓大家覺得她實至名歸，並非為攞而攞，她說：「現在就爭一個機會，而且在未有劇拍的這段時間，我都沒有讓自己停下來，做回學生去上戲劇班。」

另外，談到好友李佳芯傳出新戀情？高Ling驚訝表示不知情：「如果她真的遇到惜她的男人，當然替她開心，是好事，女仔每個階段追求都不同，她都應該要拍拖，甚至有更加好的消息。」

Yoyo表示由細到大希望做魔術女郎，今次終於成就「解鎖」， 興奮又開心，她說：「今次台慶表演的魔術驚險刺激又高難度，簡直是拉斯維加斯的級數。」

（即時娛樂）