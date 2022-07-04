墜屏意外後首次以團隊身分亮相 MIRROR克服心魔 有信心再踏紅館舞台 (19:51)

MIRROR在7月底紅館演唱會發生墜屏意外，事件發生3個半月，12位成員已復工，今天（10日）在經理人黃慧君（花姐）陪同下，首次以團隊身分，出席「2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者會，不過成員未齊腳，江𤒹生﹑呂爵安和邱傲然因工作在身缺席。

雖然僅9子現身，但仍吸引逾千「鏡粉」圍觀，迫爆整個昂坪市集，他們為偶像吶喊，場面熱鬧，搶盡風頭，當中以姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）粉絲人數最多，並霸佔進場紅地氈兩旁最有利位置，近距離接觸偶像，儼如MIRROR記者會。

李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）先以新力軍身分率先出場，Jeremy和Alton相當識做，不停跟粉絲揮手，並大派心心，最後MIRROR的9位成員以全黑造型壓軸登場，「鏡粉」欣喜若狂，瘋狂尖叫。

MIRROR自紅館演唱會事故後，今天首次以團隊身分出席活動，隊長楊樂文（Lokman）表示很開心，因很久沒以團隊身分見粉絲，知大家等得很辛苦，衷心感謝他們。問到被腰斬的紅館演唱會，何時再舉行？Lokman表示未知道。

至於再踏紅館可會有陰影？他們均表示沒有，Lokman稱未必會驚，柳應廷（Jer）指自己還可以，因為大家很喜歡和享受表演。Jeremy和陳瑞輝（Frankie）均表示舞台演出很珍貴，能夠在台上表演會很開心。Frankie雖然曾差錯腳跌落台，但認為始終要踏出去嘗試，他說：「得與否都要先嘗試，我對大家好有信心。（沒陰影？）沒有。」

（即時娛樂）