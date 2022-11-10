黃宗澤跟王敏奕演情侶 笑稱「家嫂保護機制」達國防級 (21:40)

蔡思貝與袁偉豪有浪漫又得意的愛情線，例如2人在貨車頂看月亮，就是他們的初吻。（陳釗攝）

問到接棒《下流上車族》播出，會否有收視壓力？Bosco表示兩套不同劇種難比較，而《法證V》與以往幾輯也不同。（陳釗攝）

黃宗澤和王敏奕在劇中演一對，Bosco笑稱拍攝時有家嫂保護機制，連拖手戲分也沒有，劇情去到最後一集才一起，保護級數達「國防級」。（陳釗攝）

黃宗澤（Bosco）、蔡思貝、王敏奕及蔡潔等，今天（10日）於電視城出席台慶劇《法證先鋒V》記者會。Bosco和敏奕劇中演一對，他笑指拍攝時有家嫂保護機制，所以2人沒激情戲，就連拖手也沒有，劇情去到最後一集才一起，保護級數達「國防級」。

敏奕尷尬說：「不關事，是他劇中吊高來賣，要我追求他。」2人繼《飛虎之潛行極戰》後再次合作，Bosco讚對方進步不少，沒有上次文靜和驚青。敏奕表示性格容易緊張，又對住很多前輩，她笑言：「我中學時有看他的《戀愛自由式》。」

Bosco透露劇中有幕他在水底與八爪魚做戲，要在綠幕拍攝，他最初接到劇本時，也忍不住爆粗，覺得怎樣拍，但最後出來效果都不錯，他說：「過程都幾辛苦，我要吊住威也扮游水，對條腰很大負荷，幸好沒事，還是好腰好腎好男人。」至於接棒《下流上車族》播出，會否有收視壓力？Bosco表示兩套不同劇種難比較，而《法V》與以往幾輯也不同。

思貝表示劇中飾演一個思想較前衛的「斜槓族」，對比其他人，她角色相對輕鬆少少，又可以過足戲癮，她說：「我劇中職業有打鼓老師、公關和服裝指導等，最開心是公司幫我交學費學打鼓。」

另外，她與袁偉豪有浪漫又得意的愛情線，例如2人在貨車頂看月亮，就是他們的初吻，也試過在墳場野餐，笑指是不錯的體驗。談到最近大解放，在社交網上載了一輯性感相，思貝笑指都不是很性感，當日難得穿戲份以外的衫，不想浪費便拍一輯靚相，又指橙色那件不是內衣。

至於飾演法醫的蔡潔，笑指今次是她從影以來最多男對手的作品，並有6條不同的感情線，但完全沒有親熱戲。

（即時娛樂）