日劇《Silent》登Twitter熱搜 屢破電視台紀錄 目黑蓮川口春奈重燃愛火 (22:18)

《被擦掉的初戀》男星目黑蓮與《打扮的戀愛是有理由的》女星川口春奈合演富士電視台劇集《Silent》，甫開播便創下531萬的網上播放量，不但超越年初推理神劇《勿說是推理》、刷新Tver平台和富士電視劇單集播放的歷史紀錄，還登上Twitter全球趨勢第一名；而在日前播出的第4集，《Silent》的觀看次數更突破603萬，被日本網民封為「每周都在破紀錄的日劇」。香港觀眾現可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

被喻為今年秋冬最催淚的日劇，《Silent》講述青羽紬（川口春奈飾）和高中同學佐倉想（目黑蓮飾）在高三那年正式交往，看似甜蜜的關係，卻在悄無聲息間一觸即碎，佐倉想在畢業後以一則短信向女友提出分手，隨後還斷絕所有聯絡！

8年後，青羽紬漸漸走出情傷，身邊的那個人也換上高中摯友戶川湊斗（鈴鹿央士飾），她卻在東京意外重遇佐倉想，更得知當年被分手的理由，竟是因為男方罹患「年輕突發型雙耳感覺神經性聽力喪失」！曾經熱愛音樂的他，再也聽不見任何聲音，紬的內心也產生動搖，3人命運將何去何從？

原創劇《Silent》卻在競爭激烈的秋季日劇中殺出重圍，該劇主打年輕觀眾族群，選角上找來目黑蓮、川口春奈和鈴鹿央士等新一代人氣演員。人稱「小木村」的目黑蓮為了演活聾人角色，開拍前也特地苦練手語，劇中多場無聲喊戲，更被觀眾大讚虐心。

（即時娛樂）