下流上車族｜林敏驄炮製催淚畫面 一家人試Take相擁痛哭8分鐘 (13:43)

無綫台慶劇《下流上車族》今晚大結局，昨晚一集的感人爆喊位一浪接一浪，先是演蔓蔓的羅毓儀，因目睹爸爸志明（林敏驄飾）疑有外遇後大受打擊，邊哭邊跑回家，攬着媽媽（江美儀飾）及家姐芊芊（郭柏妍飾）崩潰式痛哭。

羅毓儀拍攝這場戲前有向影后鮑起靜（鮑姐）請教︰「我冇經歷過呢樣嘢，所以拿捏唔到個情緒，鮑姐幫我分析話蔓蔓比較小朋友，遇到呢種情况會感受比較大，所以會喊得比較勁，聽完鮑姐講再加埋自己想像，就代入到個角色。」羅毓儀說這場戲拍了兩次，她特別感激江美儀對自己的信任︰「我拍第一Take時都喊到，但媽咪睇完Playback後覺得我可以喊得再入肉啲，叫導演畀多次機會我。我其實睇完都覺得爭咁啲，但始終自己係新人唔夠膽要求嚟多Take，亦唔敢保證會唔會做得更好，好多謝美儀姐相信我做得到，好感動。」

劇集尾聲時，受盡傷害的雯慧向志明提出離婚，志明十分後悔，邊看一家人的照片邊爆喊，同時幻想一家四口重聚相擁的畫面。不過，鏡頭一轉剩下志明孤獨地落淚。林敏驄表示這場戲是他提議加的︰「本來場戲係得我一個喊，之後我覺得兩個女啲演技都開始成熟，可以喊得出喇喎，加上大家相處咗幾個月，有咗感情基礎，所以搵埋佢哋同美儀一齊演。大家拍呢場時都喊晒，美儀都喊到收唔到聲，感覺非常好。」

林敏驄又在社交網分享拍攝當日的花絮照，透露他們試Take時已淚如雨下，相擁哭了8分鐘。林敏驄說︰「1st take已經是相當滿意達標，稍作休息，看看playback，閒話家常，說說笑，大伙吃着美儀煮來的雞翼，休息十分鐘，再來一take，一揮而就，工作本來就應該是這樣。」《下流上車族》今晚大結局。對於陷入離婚邊緣的車氏夫婦，林敏驄說︰「我哋加埋幾多歲喇？唔通仲可以有轟轟烈烈嘅愛情？只希望呢個家齊齊整整，可以同你細水長流。」

丁子朗飾演的高榮不堪外母雯慧的高壓政策，忍不住向志明訴苦，卻被芊芊無意聽到。芊芊為了媽媽忍痛與高榮分開，令新婚的二人陷入離婚邊緣。

（即時娛樂）