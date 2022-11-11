超能使者｜張美妮遭狂摑10巴 冰敷一個鐘消腫 (16:21)

無綫台慶劇《超能使者》昨晚（10日）講述梅姐（馮素波，波姐飾）和兒子威仔（沈震軒飾）再起爭執，其間爆出梅姐多年來冷待威仔真相，原來梅姐是聽從鳴善指示故意疏遠兒子，以免剋死對方。威仔聞言難過地斥母親︰「你從來唔畀我叫你一聲阿媽，我都冇見過你對住我笑，亦都唔畀我關心你，你知唔知我幾辛苦呀。」沈震軒在這場戲中由聽到梅姐一句「佢救過你一命」後啞口無言，再瞬間爆發抑壓多年的冤屈，最後聲嘶力竭控訴梅姐執迷不悟，展現層次式喊功。

沈震軒透露拍攝當日即使大部分人也「收貨」，他仍堅持拍多幾次︰「最困難係大部分演員都喺晒現場，所以要好專注先投入到嗰個氛圍。」由於角色身世悽慘，沈震軒透露喊戲佔其總戲分七成。被問到如何將淚水收放自如時，他說︰「全靠波姐助攻。我們在戲外也培養出母子般的感情，令我只要一見『媽咪』唔妥即標淚。而且我愈大愈眼淺，有時睇笑片見到啲好簡單嘅都會感動到喊。同女友睇戲，我喊得仲多過佢。」

平日斯文熱心的街坊Elaine（張美妮飾）竟是報仇殺人狂，原來Elaine妹早年因被鳴善強暴自殺身亡，她向打算夾帶私逃的鳴善爆Seed剖白時愈講愈激動，更以刀襲擊兼喪踢鳴善，原本更打算連在場目擊事件的梅姐也不放過，但最終反被怒摑兼被刀插至倒地。張美妮入行23年，首次拍攝殺人角色及被摑場面。她說︰「當日被對手魯振順摑足10巴﹗我以前未試過拍被摑戲，所以都有啲痛，同埋塊面腫晒同紅晒。我最怕唔係痛，而係面腫咗會唔靚，所以拍完之後都冰敷咗成個鐘消腫，務求唔會變鴛鴦面。」

（即時娛樂）