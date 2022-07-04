潘燦良驚聞擁590萬流動資產至係中產︰我要更努力掙錢 (17:21)

潘燦良、廖子妤早前拍攝理財廣告，兩人昨天（10日）出席活動分享拍攝感受及對退休規劃的想法。潘燦良表示今次拍攝是講述父母如何為下一代籌劃未來，他雖然沒有小朋友，但過往也演過不少爸爸角色，因此很明白為人父母的感受。他說︰「留意到新世代後生仔好有自己想法，眼光和視野都跟我們這一輩很不同，新一代想有更自主、多元發展。今次宣傳片拍攝，令我深深體會到，無論仔女是小朋友或已經長大成人，父母為子女在背後默默付出，作為他們最強的後盾，真的好偉大﹗」談到宣傳片另一女主角廖子妤，潘燦良說︰「她是一個好好的演員，希望未來有機會一起合作拍戲。」

廖子妤在宣傳片中飾演女強人，計劃應如何用自己能力去孝順父母。她說︰「我自小跟家人關係密切，很感激當初家人支持我隻身來港實現做演員的夢想。疫情之後，屋企人一直分散在三地，因此很高興下星期終於能夠返回家鄉探親，會過去兩星期。我踏入30歲，加上父母步入退休年紀，所以三姐妹都會互相商量如何照顧父母退休後的生活，讓他們晚年無憂。我計劃在馬來西亞置業，一家人有更多時間在一起，也為父母退休生活着想。」

談到港人普遍認為需擁有590萬港元個人流動資產，方能成為香港的中產階級時，潘燦良說︰「從前覺得飲咖啡、鍾意睇法國電影便是中產，但原來需要590萬港元流動資產才算得上，我要更加努力掙錢。我雖未有退休的想法，但和太太開始作出退休規劃。演藝行業很多未知之數，如果今天有工作就當是復出，明天沒工作便當作退休。」

（即時娛樂）