季前賽｜陳卓賢為小演員剃頭 盧瀚霆警告姜濤勿找葛綽瑤 (18:42)

阿峰得知櫈仔病情再次惡化但態度消極，遂趕到醫院探望。櫈仔原來進行化療後出現脫髮情况，擔心即使接受手術治療也未必能康復或復發，加上要一世坐輪椅，長大後會冇人鍾意。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ViuTV原創劇《季前賽》今晚（11日）大結局，阿孝（姜濤飾）﹑阿德（呂爵安飾）和阿良（邱士縉飾）雖面對人生挫折，但最後也能重新振作，繼續追尋他們的籃球夢，痴漢隊與翰林隊的大戰一觸即發。陳卓賢（Ian）飾演的阿峰得知櫈仔（黃梓賢飾）病情再次惡化但態度消極，遂趕到醫院探望。櫈仔原來進行化療後出現脫髮情况，擔心即使接受手術治療也未必能康復或復發，加上要一世坐輪椅，長大後會冇人鍾意。

阿峰為鼓勵櫈仔，說出自己以往因太重視勝負，忽略籃球本來的樂趣一事，勉勵櫈仔人生最重要是過程，櫈仔終願意接受手術。他為令櫈仔不用再面對甩頭髮問題，更建議他先將頭髮剃走，稱光頭Look會更有型。阿峰問護士借來髮剷，親自為櫈仔剃光頭。《季前賽》導演袁劍偉說︰「櫈仔為咗呢場戲剃光頭真係好大犧牲，首先佢要過到自己嘅心理關口，十幾歲係尋找self identities嘅階段，要佢剃頭對佢嚟講係難受嘅。另外就係學校方面係唔可以剃頭，變咗佢要戴成個月假髮返學，搞到成日都頭痕，真係好大付出。」

阿孝之前趕走河馬（葛綽瑤飾），更要她歸還家中鎖匙後十分愧疚，於是四出找尋河馬。他在遊樂場遇見河馬的好友小明（盧瀚霆飾），小明鬧他傷盡河馬心，更揚言︰「如果你冇愛一個人嘅準備，唔該你唔好再搵佢，我唔想我朋友再畀人傷害。如果你再畀我知道你搵佢，我唔會對你客氣。」

（即時娛樂）