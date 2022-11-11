余詠珊澄清《就是青春》因學員確診延後拍攝 12月17日決賽 (21:38)

HOY TV選秀節目《就是青春》於10月8日開播，日前《明報》獲「CSM媒介研究」的收視成績，10月29日播出一集只有0.3點（約2萬觀眾）收視，成績令人失望。至於之前3集，據知首集平均收視為0.7點、第2集0.6點及第3集0.5點。《就是青春》是余詠珊的「好好製作」公司提供給HOY TV，籌備一年，逾2000萬製作費，從逾千人中挑選出18名參賽者。余詠珊回應《就是青春》收視，認為選秀節目開頭是比較辛苦，需要時間慢慢「煲」，目前需要更多耐性，又稱會在社交平台加強宣傳，開直播讓網民聽到參賽者的歌聲，又會設投票。

昨晚facebook的「HOYTV關注組」發文，「呢個星期六日個節目表，唔見有《就是青春》，係咪已經腰斬了？」查看HOY TV節目表，未見明晚（12日）有《就是青春》播，原本翌日上午重播的時段亦改了節目，兩個時段同改播《肉食朝聖者》。

HOY TV方面回覆表示：「由於《就是青春》早前台前幕後團隊多名成員感染新冠病毒，嚴重影響錄影進度，以致影響節目播映編排。至於何時再播出節目，稍後會有公布。」據知節目由11月28日起改於周一至五晚上10時30播，每集半小時，播3星期，決賽暫定12月17日舉行。

余詠珊回覆《明報》解釋因有學員及幕後人員確診，所以要延遲拍攝。她強調一直加強製作及質量，目前搬到更大更靚的廠拍攝，想好好做好節目，向觀眾、學員交代，學員好用心表演，用更大資源去做。

（即時娛樂）