李璧琦自資出歌疫情下收入減 感激丈夫做後盾 (21:12)

李璧琦熱愛音樂，3年前離巢無綫外闖，成立個人工作室發展演藝事業，最近自資打造三部曲，當中《記憶的碎片》描寫勇氣、《鏡中的你好嗎》鼓勵人學習自我欣賞，預計明年1月推出第3首歌則圍繞釋放和醫治自己，希望藉歌曲鼓勵自己，也幫樂迷提升自我價值。她透露三部曲構思是受林憶蓮以「花」為主題的專輯啟發。

她有語言及音樂才華，曾被封明珠台女神，多年前參加《星夢傳奇》獻唱《歌劇魅影》歌曲《Think Of Me》一鳴驚人。她6歲學鋼琴，小時候是校園風頭躉，但音樂路上迂迴曲折。她表示讀中學時曾經歷人生第一個低點：「17歲有次學校在文化中心搞大型活動，我在音樂劇《美女與野獸》做女主角，唱歌途中，個咪跌入衫內兼扯斷埋，好彩劇情好慘，靈機一觸，撲向台前擴音器喊住跪地上唱。嚇到個人好亂，之後立即換校服出場緊接唱詩歌，因企錯位，被老師怪我不合作，要我站在班上鞠躬道歉，這是人生最大打擊。」她為此崩潰大喊，中六抗拒參加詩歌班，專心練獨唱，報名參加6個校際音樂比賽，結果贏了5個冠軍，並由當年曾責備她那位老師在早會上朗讀其優異成績。她說：「經歷提醒我無論做到女主角或者什麼位置，一定要保持謙卑心態。好開心自己將挫折化為動力，沒有變到好氣焰，否則可能反效果阻礙發展。」

疫情下，令她再現低潮，超過10個商演取消，損失6位數字，近半年又自資6位數字出歌，有出無入，公司營運資金跌落前所未有的新低點，好恐佈，但她想堅持下去，又想放棄，心情好掙扎，希望疫情快點過去，可以多接騷賺錢。她嫁到好老公，但不是做闊太，跟老公講心不講金，日常生活互相支持，在經濟方面則自負盈虧。她正處於低潮，感謝另一半做後盾，逆境中感情邁進一大步，但沒有生育計劃，結婚時共識過兩人世界，想輕鬆自由。

近年很多藝人離巢無綫，雖然有人離開無綫後說公司不是，李璧琦反而感謝公司給予機會：「我效力無綫12年，份約冇底薪，接到工作先拆佣，不過在明珠台做節目令更多人認識我，都賺到不少錢。早前我去間中學唱歌，有個中五男生講，是我明珠台粉絲，原來我不是自High，如果沒有這份工，我不會有今日。」

（即時娛樂）