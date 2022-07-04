MIRROR事故報告｜AK對涉虛報屏幕重量直言有抹一額汗感覺 (23:56)

MIRROR演唱會事故發生至今逾3個月，警方今日就事件拘捕5人，涉嫌虛報LED屏幕重量等；政府亦公布多個部門的調查結果，進一步披露懸吊屏幕的鋼索、吊環螺栓等的造工、設計及安裝等有問題。其中勞工及福利局擬追究舞蹈公司沒為舞蹈員買保險及沒報工傷等；文化體育及旅遊局認為租用人有違反紅館租用條款當中的部分規定。主辦單位MakerVille及大國文化發表聲明，稱會繼續全力配合警方和政府部門的調查工作，並會仔細研究和諮詢法律意見，保留追究相關單位的權利。

MIRROR今晚參加《903 AllStar籃球賽》，賽後接受訪問，Lokman表示在休息室見姜濤很痛苦，可能傷及舊患，相信要再到醫院檢查。談到對MIRROR演唱會事故調查報告是否滿意？他說未看太多資料，只知超重虛報數字和已拉人，要待再進一步的報告，真的水落石出先知。問到目前報告指有虛報，他們回想當時在台上表演是否抹一額汗？副隊長江𤒹生（AK）直言有此感覺，那時只顧表演，現在得知原來數量相差大，比較大感覺。

Lokman提到之前演唱會的甩漏，跟出事意外無關，多是機關配合的問題。如問他如發現有問題會否拒絕表演？他說不會，老師教他們the show must go on，有危險的話，公司同事都會刪去。他們未跟其他舞蹈員傾報告問題，關於舞蹈員的保障問題，他們希望日後大家更多關注，對表演者有更多保障。

（即時娛樂）