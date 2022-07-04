盧瀚霆受訪聞阿Mo名字低頭落淚 MIRROR隊友築人牆遮擋 (12:47)

MIRROR演唱會事故發生至今逾3個月，警方今日就事件拘捕5人，涉嫌虛報LED屏幕重量等；政府亦公布多個部門的調查結果，進一步披露懸吊屏幕的鋼索、吊環螺栓等的造工、設計及安裝等有問題。其中勞工及福利局擬追究舞蹈公司沒為舞蹈員買保險及沒報工傷等；文化體育及旅遊局認為租用人有違反紅館租用條款當中的部分規定。主辦單位MakerVille及大國文化發表聲明，稱會繼續全力配合警方和政府部門的調查工作，並會仔細研究和諮詢法律意見，保留追究相關單位的權利。

MIRROR昨晚完成《903 AllStar籃球賽》後受訪，當日在紅館舞台上目睹舞蹈員好友李啟言（阿Mo）受傷倒地的盧瀚霆（Anson Lo），聽到傳媒提問關於演出者、舞蹈員的僱用問題時開始一臉黯然。站在後排的他聽到傳媒問MIRROR會否叫公司為演出的舞蹈員買保險後，更突然垂下頭。前方的副隊長江𤒹生（AK）繼續回答問題，稱他們12子當中從前有超過一半人都是舞蹈員，從前及以後都會留意這問題。記者會問他們可有話對阿Mo說時，Anson Lo的頭垂得更低，顯得有點激動，身旁的李駿傑（Jeremy）輕拍他安慰。

此時，呂爵安（Edan）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）及楊樂文（Lokman）亦發現Anson Lo有異樣，一齊望向他。Anson Lo可能不想被大家發現他落淚，即時背向鏡頭嘗試冷靜自己，Edan醒目地靠近，以身體遮擋住好友，前方的Tiger亦企近Lokman一點，再加上Lokman，一齊將Anson Lo隱藏在人牆內。當Anson Lo再轉身望向鏡頭時，見他眼晴有點紅。

（即時娛樂）