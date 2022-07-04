MIRROR演唱會事故｜涉事公司虛報舞台裝置重量 受傷舞者︰即係睇show都要搵命搏 (14:30)

MIRROR演唱會事故發生至今逾3個月，警方昨日就事件拘捕5人，包括總承辦商藝能和次承辦商協興隆高級職員，分別涉欺詐及容許物件從高處墜下罪。警方透露，藝能向康文署虛報裝置重量相差非常大，平均各類裝置實際重量為虛報數字4倍多，相信非手民之誤或量度單位出錯而是故意誤導署方，意圖盡快獲演出許可。政府亦公布多個部門的調查結果，進一步披露懸吊屏幕的鋼索、吊環螺栓等的造工、設計及安裝等有問題。對於外界關注MIRROR演唱會受傷舞蹈員包括李啟言（阿Mo）的受聘形式及勞工保障，勞福局長孫玉菡稱，確認相關舞蹈員是以僱員身分參與演出，勞工處會考慮檢控其僱主，即舞蹈公司，及演唱會處所佔用人，包括承辦商及製作公司；又指舞蹈公司沒為舞蹈員買勞工保險及沒呈報工傷，會按法例採取行動，惟未有正面回應是否需要求涉事承辦商藝能和協興隆停工。勞工處調查後認為阿Mo的僱主為舞蹈公司StudioDanz，但StudioDanz創辦人韓錦濤向記者多次強調，「personally（個人）」非聘請阿Mo參演MIRROR演唱會的僱主。

多位有份參演MIRROR紅館演唱會的舞蹈員，紛紛就調查報告內容於社交平台發表意見。受傷的舞者之一張梓峯（阿峯）說︰「紅館做過咁多演唱會，有咁多數據資料，點解批嗰個覺得無問題？定係咁多年都係咁？癲夠未？搞show嗰個唔買保險卸落搵人嗰個到？」綵排時已受傷的羅德智（Zisac）得知舞台裝置實際重量為虛報數字後說︰「黐線，即係睇show都要搵命搏﹗呢單嘢直頭係危害公眾安全。」對於舞蹈公司未為舞蹈員買勞工保險及沒呈報工傷，他則說︰「點解要卸個責任落搵人嗰個度？」

曾參加《全民造星IV》的舞者方芷欣（方方）質疑涉虛報資料的公司為何仍可繼續營運︰「點解知道呢間公司嚴重虛報，都唔勒令停止佢哋營運？聽完個記者會，原來政府審批講個信字就得，你畀咩佢就係咩㗎啦。監管角色唔係本來都要做㗎咩？唔係到有嚴重災雞發生咗先要做㗎嘛？！間公司畀人發現嚴重虛報都仲可以繼續接嘢做，睇唔到阻嚇作用喺邊度。大佬，做嘢畀啲誠意好無？邊個開show需要請dancers，咪邊個係僱主囉。搵人嗰個負責搵人㗎咋。」

舞者Sai Ter表示︰「吊上天嘅機械，每一件都比起實際申報嘅少幾倍，最重嘅音響實際12xxx磅，申報係1xxx 磅，申報少咗7倍幾，呢一嚿嘢就正正喺觀眾席頭上。如果一路以來，呢個行業都係咁樣做嘢，即係原來睇演唱會嘅代價都有機會係『死』，所有場館入面嘅人都玩緊俄羅斯輪盤。呢件意外既然發生咗， 如果之後都無制度上嘅改變，咁樣即係大家繼續賭命，往後嘅舞台工作者繼續搵命搏。真係愈知愈心寒。」

（即時娛樂）