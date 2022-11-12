全能司儀選拔賽｜蔡國威黃建東大熱勝出 如願做台慶司儀 (17:19)

無綫綜藝節目《全能司儀選拔大賽2022》昨晚播出最後一集，蔡國威及黃建東以優異表現勝出比賽，成功奪得台慶夜司儀席位。他們在五強對決上過五關斬六將，先在主持不同的模擬直播節目時被林盛斌（阿Bob）及陸浩明（6號）瘋狂騷擾，然後又遇上不同的突發事件。蔡國威主持港姐競選時有佳麗突然嬲爆離場，他即時衝出去捉回對方上台，並指對方獲得《香港小姐再競選》的入場券，盡顯急才；黃建東主持慈善節目時則順利化解搞錯頒贈者、善款數字出錯，及搶咪事件等狀况。兩人之後在四強比賽上，與王鎮泉、吳紫韻接受最終考驗，評述賽馬及足球賽事。蔡國威評述賽馬時展現神級口速，又以馬名搞Gag炒熱氣氛，獲評判鄭丹瑞大讚。負責講波的黃建東則以「19歲」、「小鮮肉」等字眼出奇制勝取得鄭裕玲（Do姐）芳心。二人最終以大熱姿態勝出。

對於如願成為台慶司儀，蔡國威及黃建東表現激動。蔡國威哭至雙眼通紅，他領獎時激動地說︰「呢個獎我等咗26年，攞到獎之後想話畀自己知，原來我真係得㗎！其實我一路都覺得自己對屋企人唔住，因為我當初冇理佢哋嘅反對入咗行，一直都想畀啲成績屋企人睇，但一路都係爭啲。10年前爸爸走嗰陣，我好遺憾，好似喺佢走之前我都未能夠有個交代畀佢咁，所以我攞獎時好崩潰，同時有啲感觸，希望天上嘅爸爸可以見到，雖然好似太遲，但遲到好過冇到。」

黃建東興奮大叫：「今次台慶唔使企最尾嗰排喇，好耐冇試過喺TVB攞獎，對上一次係11年前嘅香港先生。今次呢個比賽贏到自信同埋被認同，希望唔使再搲撈！以往嘅機會得來不易，希望之後有人主動想用我，之前唔係好多人想用我，要好辛苦搲先有一個、半個機會，我好希望有自己主力去主持一個節目嘅機會。我好希望喺TVB做番啲成績出嚟，所以我好珍惜每個機會，同埋我想轉型，想搣走騎呢Image，做番踏實嘅主持同演員，我想以作品說話。我最近好努力減肥，已經減咗20磅，希望大家見到我嘅誠意。」

（即時娛樂）