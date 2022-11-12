季前賽｜姜濤竟是控制狂男友 要葛綽瑤簽不平等戀愛合約 (19:36)

阿德在比賽期間「發波瘟」，面對翰林隊球員時竟以為對方是自己的惡家姐。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ViuTV原創劇《季前賽》昨晚大結局，阿孝（姜濤飾）﹑阿德（呂爵安飾）、阿良（邱士縉飾）、豬潤（梁業飾）及光仔（郭嘉駿飾）的痴漢隊，大戰與阿鋒（陳卓賢飾）率領的翰林隊。比賽一開始，阿德和豬潤意外連續得分，令痴漢隊領先，惟成員後來各自被心魔影響而「發波瘟」，令翰林隊有機會連消帶打地追回不少分數。眼見隊友信心動搖，光仔堅持奮力接住每一球，因而撞倒受傷，激發痴漢隊隊友「歸位」。

比賽接近尾聲，教練喪波（張繼聰飾）將字條拿出來，叫痴漢隊成員想起打籃球的初心。阿鋒在比賽過程中重得隊友信任，在比賽只餘下4秒時獲隊友交波及成功投籃，令翰林隊以一分之微勝出。痴漢隊雖然輸了比賽，但眾人皆因為這場比賽得以成長。曾將輸贏看得很重的阿孝，以笑容及「多謝」來面對賽果。

另邊廂，失蹤的河馬（葛綽瑤飾）在比賽期間、阿孝受傷後突然出現，為阿孝療傷。阿孝吻向河馬的額頭，兩人和好如初，感情踏出重要一步。比賽結束後，阿孝將河馬一擁入懷，正當兩人欲咀嘴時，阿鋒和隊友卻突然出現，要痴漢隊「找數」裸跑。此時，球場燈光突然熄滅，原來喪波早知痴漢隊會輸，預先叫兩位外籍密友聽他指示熄燈。

劇集尾聲交代眾人之後的發展，阿峰和隊友阿秋（陳安立飾）終於成為港隊成員，繼續追逐他們的籃球夢；阿德不再做二世祖，他設計的籃球程式非常成功，更獲電視台訪問；失業的阿良和女兒晴晴（楊千攸飾）一齊拍片做帶貨KOL；豬潤找到真愛，與快餐店高層九姐（練美娟飾）拍拖；光仔的女朋友竟是阿德的惡家姐（李敏飾）。至於初入情場的阿孝，竟然是個控制狂男友，要求河馬簽下「戀愛合約」，交出所有社交平台帳號的使用權，要等到他批准才可以發帖，而且不得追蹤異性的社交平台帳號及被他們追蹤，就連手機也要在回家後上繳等。等足阿孝多年的河馬雖然扁嘴，但最終仍然甜絲絲地在合約上簽名，取回阿孝家的鎖匙。

（即時娛樂）