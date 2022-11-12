盧瀚霆新歌《永順街39號》分享小學荳芽夢 MV再與陳漢娜演情侶 (23:55)

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）今年推出《Mr. Stranger》及《King Kong》後，第3首派台歌風格一轉，帶來慢板情歌，黃偉文填詞的《永順街39號》。繼《不可愛教主》後，Anson Lo再找來陳漢娜（Hana）為他的MV擔任女主角扮演情侶，雖然甜蜜畫面升級，但當中卻是一個分手故事。

永順街39號是Anson Lo就讀的小學地址，用上這個地址做歌名，全因為他的初戀發生在小六。這是一首很個人的作品，Anson Lo希望透過歌曲分享這段Puppy Love，也罕有地表達他對愛情的遺憾與初衷。「講愛情，大家都可以relate到，因為大家都會有愛戀的經歷，不一定是相戀，亦可以是暗戀，但不論是點樣的經歷，會有好或壞的遺憾，都會是非常刻骨銘心，即使相隔多年後，依然不會忘記。」Anson Lo在灌錄這歌時，腦海中不斷出現與初戀情人一起的畫面，未知聽著Anson Lo的演繹，大家又會否想起自己的初戀故事？

Anson Lo二度邀得Hana合作拍MV，上次《不可愛教主》是一個女追男的小故事，今次來個劇情大逆轉，變成Hana狠飛「教主」。「今次是特登想搵番Hana，因為感覺似是《不可愛教主》第2個時空之下的嘅戀愛故事。」今次《永順街39號》MV的故事講述Hana是Anson Lo的初戀情人，但女方提出分手後，男方要決定負責養他們曾經一同養的小狗仔。「我最後決定都是養的，因為照顧隻狗仔的劇情，代表我雖然冇咗這個情人，但她永遠會留在我心底裏面，仍然擁有這段回憶，會好珍惜這段回憶。」

跟小朋友或動物合作演戲，向來是高難度挑戰，今次Anson Lo遇上貴婦狗忌廉，當中有不少互動場口，乖口的忌廉，Anson Lo大讚得意。Anson Lo說：「忌廉比我想像中合作，其實好多狗仔怕生保，但牠任摸唔嬲，想同牠Kiss又肯。拍攝時只是第一次見，已經好叻仔，而且一直都相處得好地地，但不知點解，有一個場口講我見到牠不停舔我時，我想摸番牠，有比較Close的互動，去表達我開始接受牠，但一Roll機，我遞隻手埋去，牠就突然退後，又或者突然有好震驚的反應，冇跟劇本而逃避我，我完全不知點解，不過牠盡力喇！」

（即時娛樂）