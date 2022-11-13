炎明熹台慶夜孖思捷祖藍阮兆祥表演︰要練定忍笑 (14:19)

炎明熹、曾比特及另外2位神秘嘉賓，將聯同「福祿壽」阮兆祥、李思捷及王祖藍，以超驚喜或驚嚇的演出方式還原《聲生不息》經典場面。（大會提供）

炎明熹將於周六舉行的《萬千星輝賀台慶》上，與阮兆祥、李思捷及王祖藍演出《聲生不息福祿壽》環節。（資料圖片 / 大會提供 / 明報製圖）

無綫慶祝踏入55周年，周六（19日）舉行《萬千星輝賀台慶》，全台小生花旦及新生代藝人將施展渾身解數，演出10大綜藝監製聯合打造的不同類型表演及環節，向經典劇集及綜藝節目，以及默默耕耘的綠葉演員及前輩致敬。

今年台慶騷有10男10女組成的20大司儀組合，陣容打破歷年台慶夜紀錄，當中包括汪明荃、陳貝兒、麥美恩、馮盈盈、黎芷珊、朱凱婷、陳庭欣、吳幸美、宋宛穎、梁凱晴、陳百祥、鄧梓峰、林盛斌、陸浩明、錢嘉樂、崔建邦、周奕瑋、鄭衍峰、黃建東及蔡國威。

林盛斌、麥美恩、陸浩明、鄭衍峰及梁凱晴日前在官方宣傳片中率先公布部分表演內容，包括台慶趣劇、Louis Yan大型魔法Show、《聲夢》首季畢業生穿越處境劇元宇宙、跨年代藝人合唱團大Show唱功挑戰A capella及《香港小姐再競選》三強人馬終極對決爭冠軍。

過去15年曾8次為台慶擔任表演嘉賓的「福祿壽」阮兆祥、李思捷及王祖藍，闊別5年後重臨台慶夜舞台，聯乘《聲生不息》來一場《聲生不息福祿壽》，並會找來炎明熹、曾比特等4名外援將福祿壽扮嘢精神升級。7人將以超驚喜或驚嚇的演出方式還原《聲生不息》經典場面，歌舞連場之餘，更有意想不到的組合對唱及扮嘢環節。

炎明熹首度與福祿壽同台演出，她被問到會否很大壓力時笑言：「我估最難係要練定忍笑，因為佢哋都好好笑，要打醒十二分精神先得。」至於她可會破天荒作扮嘢演出，炎明熹大賣關子：「總之會係好特別嘅演出，密切留意！」

（即時娛樂）