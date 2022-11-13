洪嘉豪開騷收驚喜 「化骨龍」張家輝現身熒幕送鼓勵 (15:11)

洪嘉豪坦言開騷前信心不足，曾幻想演唱會門票被1、2個人買晒，最後卻冇人入場。（大會提供）

洪嘉豪昨晚舉行首場演唱會《The Cycle Of...KAHO》，熒幕突然播出其偶像張家輝預先錄下的片段，令他非常驚喜﹗（鍾一虹攝 / 大會提供 / 明報製圖）

洪嘉豪昨晚舉行首場演唱會《The Cycle Of...KAHO》，換上多套靚衫跳唱，玩奏不同樂器，又展示語言天分以日語唱出歌曲《阿修羅》。演出期間，熒幕播出嘉豪的生活片段。他揚言要搞喊幕後和全場粉絲，結果反而被驚喜。當嘉豪看見熒幕播出偶像張家輝變身「化骨龍」拍片支持時，即開心地大笑。

嘉豪昨晚請來好友陳蕾、衛蘭任表演嘉賓。嘉豪坦言開騷前信心不足，曾幻想演唱會門票被1、2個人買晒，最後卻冇人入場。陳蕾開心見全場滿座，表示曾發千字鼓勵文給嘉豪。衛蘭出場時，嘉豪重提當年因創作歌曲《別放手》而獲華納唱片賞識，邀請加盟成為歌手，並有幸隨衛蘭到外地巡唱學習。嘉豪說︰「我講過只要開個人騷，一定邀請她做嘉賓，今日做到了！」衛蘭安慰地指他大個仔。演唱會尾聲，粉絲大叫「除衫」，嘉豪反問「今次除衫，下次上紅館除乜」，最後只脫去背心外套，作狀揭起T裇露肚臍。

完騷後，嘉豪表示騷前一個月要同時兼顧拍戲，加上要節食和健身操練，曾因此壓力爆煲，在升降機內及家門前流淚。談到是否密謀將來到紅館開騷就除衫騷肌時，他說︰「不敢亂開空頭支票，今次開騷是第一步，幸運有粉絲愛戴，希望繼續努力，不久將來能上紅館，看看有沒有機會除衫。」

（即時娛樂）